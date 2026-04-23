Sosa marca dois de pênalti, e Palmeiras vence Jacuipense pela Copa do Brasil
Alviverde leva vantagem de três gols para o confronto de volta
O Palmeiras não tomou conhecimento e derrotou o Jacuipense por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ramón Sosa, duas vezes de pênalti, e Felipe Anderson marcaram os gols do Alviverde.
Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença em Londrina, onde a volta será disputada, para garantir vaga na próxima fase da competição mata-mata.
Como foi o jogo?
As diferenças de investimento e qualidade entre as equipes ficaram evidentes nos 45 minutos iniciais da partida entre Palmeiras e Jacuipense. Entre gol anulado, expulsão e até pênalti revertido após revisão da arbitragem no VAR, o Alviverde foi para o intervalo com dois gols de vantagem.
Primeiro, Ramón Sosa abriu o placar em cobrança de pênalti. Posteriormente, foi a vez de Felipe Anderson balançar as redes e ser bastante celebrado por seus companheiros, tanto os que estavam em campo quanto os do banco de reservas.
Ainda houve tempo para o zagueiro JP Talisca receber cartão vermelho após cometer uma entrada dura em Lucas Evangelista.
Nem tudo foram boas notícias para o Palmeiras, no entanto. De volta ao time titular após longo período de ausência, Vitor Roque sentiu um problema no tornozelo e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. Luighi foi o responsável por ocupar a vaga do camisa 9.
Em vantagem numérica e no placar, o Palmeiras voltou a pressionar o adversário em busca de ampliar a vantagem na eliminatória. Em nova cobrança de pênalti, Ramón Sosa marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do Verdão.
Abel Ferreira, que já havia preservado algumas peças na escalação inicial, aproveitou para rodar o elenco ao longo da segunda etapa. Entre chances criadas pelo Palmeiras e ligações diretas do Jacuipense, o placar permaneceu inalterado até o apito final.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, a partir das 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Jacuipense encara o Atlético-BA, às 16h, em casa.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Jacuipense
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 3 x 0 JACUIPENSE
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (IDA)
📆 Data e horário: domingo, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Ramón Sosa 2x e Felipe Anderson (PAL)
🟨 Cartões amarelos: Felipe Anderson (PAL); Railon, David Santana e Vicente Reis (JAC)
🟥 Cartões vermelhos: JP Talisca (JAC)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa
⚽ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur (Jefté); Marlon Freitas (Andreas Pereira), Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Mauricio (Flaco López); Ramón Sosa (Arias) e Vitor Roque (Luighi).
JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro)
