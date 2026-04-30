Palmeiras fecha mês invicto e vê dois novos nomes ganharem espaço

O Palmeiras fechou o mês de abril invicto, com seis vitorias e três empates em nove partidas. Entre lesões e mudanças na equipe, dois novos jogadores ganharam protagonismo na equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

+ ANÁLISE: Palmeiras é refém do próprio futebol e vive cenário atípico com Abel na Libertadores

Ramón Sosa aproveitou a ausência de Vitor Roque para se firmar entre os titulares e vive bom momento no Palmeiras. O atacante soma três participações em gols nas últimas três partidas e já acumula 11 na temporada, desempenho que o coloca entre os principais nomes do elenco no quesito ofensivo.

Na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, o atacante teve atuação discreta diante do Cerro Porteño, em seu país, mas segue entre os principais cotados. No Palmeiras, ele integra a lista de prováveis convocados ao lado de nomes como Gustavo Gómez e Jhon Arias.

continua após a publicidade

Assim como Sosa, Arthur ganhou espaço no Palmeiras ao assumir a lateral esquerda após a lesão de Piquerez, que segue fora até a pausa para o Mundial. Em disputa com Jefté, a Cria da Academia levou a melhor e passou a figurar com frequência entre os titulares de Abel Ferreira, consolidando-se como a principal alternativa do elenco para a posição.

A dupla surge como alternativa para a comissão técnica, que mantém, desde a reta final do Campeonato Paulista, uma base titular definida no Palmeiras.

continua após a publicidade

Ramón Sosa durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💰 Aposte em +10 escanteios em Palmeiras x Santos @1.68

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Retrospecto do Palmeiras em abril

02/04 - Palmeiras 2 x 1 Grêmio - Brasileirão

05/04 - Bahia 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão

08/04 - Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras - Libertadores

12/04 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão

16/04 - Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal - Libertadores

19/04 - Palmeiras 1 x 0 Athletico - Brasileirão

23/04 - Palmeiras 3 x 0 Jacuipense - Copa do Brasil

26/04 - Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão

29/04 - Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras - Libertadores

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santos no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.