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Palmeiras fecha mês invicto e vê dois novos nomes ganharem espaço

Sosa e Arthur ganham espaço durante sequência de seis vitórias e três empates em abril

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 30/04/2026
13:52
Ramon Sosa foi elogiado por torcedores do Palmeiras (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
imagem cameraRamón Sosa, atacante do Palmeiras (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
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O Palmeiras fechou o mês de abril invicto, com seis vitorias e três empates em nove partidas. Entre lesões e mudanças na equipe, dois novos jogadores ganharam protagonismo na equipe de Abel Ferreira.

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+ ANÁLISE: Palmeiras é refém do próprio futebol e vive cenário atípico com Abel na Libertadores

Ramón Sosa aproveitou a ausência de Vitor Roque para se firmar entre os titulares e vive bom momento no Palmeiras. O atacante soma três participações em gols nas últimas três partidas e já acumula 11 na temporada, desempenho que o coloca entre os principais nomes do elenco no quesito ofensivo.

Na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, o atacante teve atuação discreta diante do Cerro Porteño, em seu país, mas segue entre os principais cotados. No Palmeiras, ele integra a lista de prováveis convocados ao lado de nomes como Gustavo Gómez e Jhon Arias.

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Assim como Sosa, Arthur ganhou espaço no Palmeiras ao assumir a lateral esquerda após a lesão de Piquerez, que segue fora até a pausa para o Mundial. Em disputa com Jefté, a Cria da Academia levou a melhor e passou a figurar com frequência entre os titulares de Abel Ferreira, consolidando-se como a principal alternativa do elenco para a posição.

A dupla surge como alternativa para a comissão técnica, que mantém, desde a reta final do Campeonato Paulista, uma base titular definida no Palmeiras.

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Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)
Ramón Sosa durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

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Retrospecto do Palmeiras em abril

  • 02/04 - Palmeiras 2 x 1 Grêmio - Brasileirão
  • 05/04 - Bahia 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão
  • 08/04 - Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras - Libertadores
  • 12/04 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão
  • 16/04 - Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal - Libertadores
  • 19/04 - Palmeiras 1 x 0 Athletico - Brasileirão
  • 23/04 - Palmeiras 3 x 0 Jacuipense - Copa do Brasil
  • 26/04 - Red Bull Bragantino 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão
  • 29/04 - Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras - Libertadores

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santos no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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