O atacante Paulinho voltou a balançar as redes no Brasileirão. Após marcar contra o Flamengo, o camisa 10 do Palmeiras foi às redes no único gol do jogo contra a Chapecoense, neste domingo (31), no Allianz Parque, pela 18ª rodada, último confronto antes da Copa do Mundo.

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Paulinho retornou há pouco tempo após ficar cerca de dez meses se recuperando de uma cirurgia na tíbia da perna direita, que o tirou de campo desde o Mundial de Clubes, em julho do ano passado. O clube teve todo um cuidado para o retorno do atacante, que tem entrado em campo de forma gradual.

Até o momento, foram oito jogos, sempre entrando no segundo tempo. Apesar da minutagem ainda baixa, Paulinho vem desequilibrando positivamente para o Palmeiras e vai oferecer ainda mais depois da pausa da Copa do Mundo, segundo o próprio jogador relatou os planos no período.

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— Nós traçamos um plano para essas férias. No primeiro momento, tenho que desinflamar a perna, ficar off geral de carga e qualquer tipo de treinamento. Vou ter que voltar antes do restante do grupo para fazer a reintrodução e, assim, terei mais de um mês para trabalhar até o próximo jogo e com certeza vou estar apto para jogar por mais de 45 minutos — detalhou o camisa 10 na zona mista.

— A minha questão é referente ao pós-jogo. Dentro dele eu consigo dar intensidade, consigo dar a carga que o time precisa, mas sempre precisamos nos atentar aos dois dias depois do jogo. Por isso existe um controle de carga neste primeiro momento antes da Copa. Já estava traçado isso. Por isso o planejamento agora, que é para jogar mais de 45 minutos. Claro que não seguidos, mas com certeza alguns jogos neste primeiro momento da volta eu vou poder jogar. Se eu vou jogar 60, 70, 90, vai ter um tempo para chegar até lá. Neste primeiro momento, não, pois é uma lesão de sobrecarga, então temos que ter muito controle referente a isso. Não é uma lesão fácil de tratar. Eu tive duas fraturas, foram pequenas, mas de alguma forma é mais difícil de se curar. Hoje posso dizer que meu osso está curado, mas a implementação de carga precisa ser gradual — explicou.

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O atacante de Abel Ferreira também falou sobre ter estado no radar da Seleção Brasileira em 2024, mas que a lesão o prejudicou neste processo. Paulinho detalhou o período em que ainda estava no Atlético-MG e traçou planos para o futuro também com o Brasil.

— Você acaba ficando fora do ciclo. Em 2024, eu comecei o ano muito bem, sendo um dos artilheiros da Libertadores e ajudando o time no Brasileirão na época do Galo. Iriam ter algumas convocações perto e eu sabia que estava no radar, estava sempre em contato com o médico da Seleção, que era o médico do Galo, o Lasmar, então eu sabia das possibilidades. Na época, o treinador era o Dorival Júnior, e claro que meu objetivo era estar dentro do ciclo, disputar a Copa América, mas logo apareceu a fratura e, com isso, eu acabei ficando muito off de treinamentos, o que me prejudicou — afirmou o jogador.

— Eu sofria muito no dia a dia, eu não conseguia treinar. Se o jogo era sábado, treinava na sexta para jogar no sábado e, assim, atuar 90 minutos. Isso foi muito ruim para mim, pois foi quase o ano todo assim. Acabei ficando fora desse ciclo. Claro que é ruim, pois todos sonham em disputar uma Copa do Mundo, mas eu tenho muita fé de que, me curando dessa lesão, que já estou praticamente curado, voltando a jogar nos meus 100%, eu posso entrar no ciclo da próxima Copa e assim almejar convocações e disputar competições com a Seleção e chegar a uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador — finalizou Paulinho.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Minutos de Paulinho em campo pelo Palmeiras em 2026

Palmeiras x Santos - 25 minutos - Brasileirão

Sporting Cristal x Palmeiras - 6 minutos - Libertadores

Remo x Palmeiras - 16 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro - 25 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cerro Porteño - 26 minutos - Libertadores

Flamengo x Palmeiras - 20 minutos - Brasileirão (entrou aos 35, marcou aos 49 e o jogo terminou aos 55)

Palmeiras x Junior Barranquilla - 17 minutos - Libertadores

Palmeiras x Chapecoense - 54 minutos - Brasileirão (muitos minutos de acréscimo)

*Os dados levantados pelo Lance! consideram o período de acréscimos das partidas.