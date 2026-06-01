Com Paulinho decisivo, Palmeiras chega à pausa para a Copa em clima leve

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O Palmeiras chega à pausa para a Copa do Mundo com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, que garantiu folga na ponta da tabela, foi marcada pelo gol de Paulinho e diversas polêmicas de arbitragem, da expulsão de Allan às revisões do VAR.

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+ Abel vê erros e acertos da arbitragem em vitória do Palmeiras e comemora condição de Paulinho

Recuperado de lesão, Paulinho permaneceu em campo por 33 minutos, além dos acréscimos, seu maior tempo de atuação desde o retorno aos gramados, no clássico contra o Santos, em maio. Diante da Chapecoense, o camisa 10 precisou de apenas uma finalização para marcar o gol da vitória.

Além da eficiência ofensiva, o atacante completou 17 dos 19 passes que tentou, com 89% de aproveitamento. Do total, 12 foram realizados no campo de ataque.

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— Estava muito ansioso para entrar no jogo, vi que precisava ser mais incisivo no ataque, tentar mais jogadas. Queria ter esses minutos para ajudar de alguma forma. O gol saiu e fico feliz pelos três pontos — afirmou Paulinho.

Abel Ferreira destacou o trabalho do departamento médico e da comissão técnica no processo de retorno de Paulinho. Segundo o treinador, o atacante deve chegar ao segundo semestre em melhores condições físicas, abrindo possibilidade para voltar a ser titular.

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A última vez que Paulinho iniciou uma partida foi no clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão, em maio de 2025.

— Temos tido um cuidado tremendo com este jogador. Fico feliz por ele, porque ele merece. Acredito que nessa segunda parte de temporada possa ajudar ainda mais. Acredito que o Paulinho estará em melhores condições para nos ajudar na segunda metade de temporada — afirmou o treinador.

Números de Paulinho em 2026

Jogos: 8 Gols: 2 Minutos: 114

*Paulinho disputou cinco partidas pelo Brasileirão e três na fase de grupos da Libertadores.

Paulinho comemora gol marcado na partida entre Palmeiras e Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)

O elenco terá três semanas de folga antes de se reapresentar na noite do dia 21 de junho, na Academia de Futebol. Durante a pausa, os jogadores realizarão atividades remotas prescritas pelo departamento médico.

Já o próximo compromisso, no dia 22 de julho, dará a Paulinho e à comissão técnica cerca de um mês de trabalhos na Academia de Futebol, na tentativa de zerar o departamento médico. Atualmente, apenas Vitor Roque segue fora de atividade.

O camisa 9 realizará o processo de recuperação de forma presencial no CT durante as férias do elenco e, conforme antecipado pelo Lance!, deve estar 100% recuperado para a primeira partida do segundo semestre.

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