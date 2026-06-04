Palmeiras ganha 'segunda chance' na Libertadores e segue na briga pelo título pós Copa

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Após uma década, o Palmeiras voltou a fazer uma campanha de fase de grupos na Libertadores em que não terminou como líder de sua chave. Desde 2016, quando caiu na terceira posição, o alviverde conseguiu se manter entre as principais campanhas nessa etapa do torneio continental, mas, em 2026, teve um desempenho oscilante e acabou como o segundo colocado. Mas o sorteio das oitavas de final deu uma "segunda chance" ao clube, que volta a enfrentar o Cerro Porteño, e que segue como um dos candidatos ao título da competição.

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O Cerro, time paraguaio, terminou como líder do grupo do Palmeiras com 13 pontos, dois a mais do que o alviverde. No duelo entre os times, um empate fora do Brasil e uma vitória do time do Paraguai no Allianz Parque por 1 a 0. Mesmo com a vantagem do rival, a equipe comandada por Abel Ferreira chegará no confronto como favorita para avançar às quartas de final.

A vantagem do Palmeiras passa não só por ter um elenco melhor que o Cerro Porteño, mas pelo tempo que a equipe terá para se preparar para o duelo, já que ele acontecerá após a disputa da Copa do Mundo, nas primeiras semanas de agosto. A possibilidade de se preparar não torna a classificação uma garantia, mas aumenta a margem do alviverde, que terá a chance de "zerar" os erros cometidos nos confrontos com os paraguaios e na disputa da fase de grupos da Libertadores.

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Outro fator que pesa positivamente ao clube na pausa do Mundial são os retornos dos jogadores lesionados. Vitor Roque e Pirquerez, que sofreram com lesões complicadas no tornozelo, foram as duas maiores ausências do elenco alviverde na disputa da fase de grupos. Abel Ferreira não pôde contar com a referência no ataque o lateral esquerdo titular em nenhum jogo no torneio até aqui. Após o fim da pausa, a expectativa é que o Palmeiras chegue às oitavas com força máxima dos seus jogadores.

A Conmebol divulgou na noite de quarta-feira (3) as datas exatas dos jogos das oitavas de final. O jogo de ida, com mando do Palmeiras, será no dia 12 de agosto, uma quarta-feira, às 19h. Na volta, o Cerro manda o jogo no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, no dia 19 de agosto, também às 19h.

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Palmeiras viveu oscilações ao longo das rodadas

A caminhada do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores iniciou com um empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, fora de casa. Após sair atrás do placar com um pênalti infantil cometido por Mauricio na primeira etapa, o time buscou o empate no começo do segundo tempo com Sosa, que iniciou bem no torneio, mas sofreu com uma lesão no tornozelo e não pôde ajudar a equipe na sequência das partidas. O mesmo aconteceu com Felipe Anderson, mas o atacante conseguiu retornar para a goleada na última rodada sobre o próprio Junior.

Antes do 4 a 1 que garantiu a vaga do Palmeiras nas oitavas, o time foi da quase liderança garantida à frustração pela derrota em casa. Na segunda rodada, o time voltou a ter dificuldades e o 2 a 1 em cima do Sporting Cristal foi mais difícil que o esperado. Flaco marcou de pênalti no fim e garantiu os três pontos, que se mostraram fundamentais para garantir a vaga ao fim da fase de grupos.

O primeiro duelo contra o Cerro, no Paraguai, terminou 1 a 1, placar que tirou o time da liderança da chave. Arias marcou no final do primeiro tempo, em um lance de azar, o goleiro Carlos Miguel acabou marcando um gol contra, um chute que bateu na trave e nas costas do arqueiro.

O segundo turno começou com a única vitória do Palmeiras fora de casa nessa fase de grupos, um 2 a 0 mais tranquilo contra o Sporting Cristal, no Peru, e que garantiu o retorno do time à liderança da chave. Flaco López e Ramón Sosa voltaram a marcar para o alviverde em jogo como visitante. A sequência de dois jogos em casa parecia dar uma ampla vantagem ao time de Abel Ferreira para, mais uma vez, se manter como líder.

Andreas Pereira e Flaco López comemoram gol do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Entretanto, o tropeço com o Cero mudou o caminho do Palmeiras. Na pior atuação da equipe na Libertadores deste ano, Vegetti, ex-Vasco, marcou logo no retorno do do intervalo e os principais nomes do alviverde tiveram uma noite apagada. A derrota colocou fim na escrita do clube paulista não perder em casa pela Libertadores desde maio de 2021.

Ao fim dos seis jogos, a sensação deixada é que o Palmeiras perdeu a oportunidade de liderar o grupo por vacilos próprios, já que os adversários do grupo tinham nível técnico abaixo da equipe de Abel Ferreira. O duelo com o Cerro Porteño nas oitavas, mesmo tendo perdido para o time paraguaio no grupo, dá ao treinador palmeirense a chance de ajustar o time de maneira mais simples do que estudar um novo adversário na competição.

➡️ Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores entre Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras escapa das 'pedreiras'

O lado palmeirense do chaveamento no mata-mata também apresenta um caminho mais fácil para o clube, em teoria. Isso porque a posição no "pote B" do sorteio poderia ter colocado o Palmeiras contra Flamengo ou Corinthians, líderes de seus grupos e que tornaram um jogo de oitavas de final em uma partida com clima de decisão antecipada. Enquanto o Rubro-Negro é venceu a final contra o alviverde em 2025, o Timão é o principal rival e, também no ano passado, ficou com o título paulista conta a equipe de Abel.

O Flamengo irá encarar o Cruzeiro nas oitavas, mais uma equipe de bom nível que terminou em segundo lugar na chave. Já o Corinthians terá o Rosario Central, da Argentina, como rival de mata-mata. Pelo chaveamento, os brasileiros só podem se encontrar em uma eventual semifinal.

Do outro lado, se passar, o Palmeiras enfrentará o vencedor do estreante Mirassol e LDU, que estavam na mesma chave juntos. Os confrontos terminaram com uma vitória de 2 a 0 para cada lado. Os equatorianos também estiveram no caminho alviverde no ano passado, na semifinal, quando chegaram a abrir 3 a 0 na ida, mas levaram um sonoro 4 a 0 no Allianz Parque em um dos maiores jogos do time paulista na história do torneio continental.

A semifinal ainda tem alguns cenários, uns mais complicados que outros. Platense, vice do grupo do Corinthians, e Coquimbo Unido, que liderou sua chave de forma surpreendente, se enfrentam. O outro jogo é mais um confronto repetido, entre Fluminense e Independiente Rivadavia. Os argentinos foram os primeiros e o tricolor carioca foi o segundo.

Um detalhe que "joga contra" o Palmeiras no mata-mata é que a equipe teve campanhas piores que o Rivadavia, que teve a a segunda melhor campanha geral da Libertadores com 16 pontos, ficando atrás apenas do Flamengo, e LDU e Mirassol, que somaram 12 pontos, um a mais que o alviverde. Isso significa que qualquer jogo contra esses três, a equipe decidirá fora de casa, de acordo com as regras da Conmebol.