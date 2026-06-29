Ainda sem retornos, Palmeiras segue atividades na intertemporada; saiba como foi Verdão segue programação de treinos durante a Copa do Mundo; Vitor Roque cumpre cronograma de recuperação

Ainda sem os retornos de Abel Ferreira, Marlon Freitas, Giay e os uruguaios eliminados da Copa, o Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol, e seguiu a programação de treinos na intertemporada. Até o final da semana, a tendência é que todos já tenham se reapresentado, com exceção, é claro, dos atletas que estão no Mundial.

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O atacante Vitor Roque, como de costume, seguiu cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance e treinou separado do restante do elenco no centro de treinamento.

Após tiros curtos de corrida durante o aquecimento, o elenco realizou um trabalho técnico de posse de bola, passes e marcação. Já os goleiros fizeram trabalhos específicos da posição. Na sequência, a comissão técnica comandou uma atividade técnico-tática com duas equipes de 11 jogadores e três metas no gramado.

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O elenco volta a treinar nesta terça-feira (30) com trabalhos em dois períodos na Academia de Futebol. Além da liderança do Brasileirão com 41 pontos e sete de vantagem sobre o segundo colocado, o Verdão está classificado às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-POR e Fortaleza.

O próximo jogo oficial do Palmeiras será no dia 23 de julho, às 21h30, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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