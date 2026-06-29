logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ainda sem retornos, Palmeiras segue atividades na intertemporada; saiba como foi

Verdão segue programação de treinos durante a Copa do Mundo; Vitor Roque cumpre cronograma de recuperação

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/06/2026 13:40
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque e Paulinho durante treino do Palmeiras
Vitor Roque e Paulinho na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ainda sem os retornos de Abel Ferreira, Marlon Freitas, Giay e os uruguaios eliminados da Copa, o Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol, e seguiu a programação de treinos na intertemporada. Até o final da semana, a tendência é que todos já tenham se reapresentado, com exceção, é claro, dos atletas que estão no Mundial.

continua após a publicidade
  • Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Palmeiras começa a recuperar elenco com retornos da Copa e volta de Abel Ferreira

    Palmeiras
    Há 1 dia
  • Treino do Palmeiras na Academia de Futebol

    Jogadores do Palmeiras participam de coletivo na Academia; Vitor Roque segue cronograma

    Palmeiras
    Há 1 dia
  • O jogador Allan, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol.

    Palmeiras encara primeira semana completa de treinos após férias do elenco; saiba mais

    Palmeiras
    Há 5 horas

    • ➡️ Palmeiras começa a recuperar elenco com retornos da Copa e volta de Abel Ferreira

    O atacante Vitor Roque, como de costume, seguiu cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance e treinou separado do restante do elenco no centro de treinamento.

    Após tiros curtos de corrida durante o aquecimento, o elenco realizou um trabalho técnico de posse de bola, passes e marcação. Já os goleiros fizeram trabalhos específicos da posição. Na sequência, a comissão técnica comandou uma atividade técnico-tática com duas equipes de 11 jogadores e três metas no gramado.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

    O elenco volta a treinar nesta terça-feira (30) com trabalhos em dois períodos na Academia de Futebol. Além da liderança do Brasileirão com 41 pontos e sete de vantagem sobre o segundo colocado, o Verdão está classificado às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño-POR e Fortaleza.

    O próximo jogo oficial do Palmeiras será no dia 23 de julho, às 21h30, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão.

    continua após a publicidade

    ➡️ Qual será o destino do Palmeiras em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

    Alexander Barboza durante treino do Palmeiras
    Barboza durante treino do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
    Copa do Mundo 2026Técnico do Paraguai diz por que Mauricio não é titular na Copa: 'Intensidade'Há 3 horas
    O jogador Allan, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol.
    PalmeirasPalmeiras encara primeira semana completa de treinos após férias do elenco; saiba maisHá 6 horas
    Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Fora de CampoFlaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena'Há 21 horas
    Facundo López posa ao lado de Lionel Messi após partida da Argentina
    Copa do Mundo 2026Flaco López celebra estreia na Copa do Mundo ao lado de Messi: 'Sonho realizado'Há 22 horas
    Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França
    Copa do Mundo 2026PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do MundoHá 22 horas
    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
    Copa do Mundo 2026Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebolHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
    Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'
    Jhon Arias e Cristiano Ronaldo durante partida da Copa do Mundo. Duelo válido pelo Grupo K.
    Destaque do Palmeiras ofusca Cristiano Ronaldo e Portugal na Copa
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
    Palmeiras começa a recuperar elenco com retornos da Copa e volta de Abel Ferreira
    Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa'
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Brasileirão na Copa do Mundo: quem avança e quem volta para casa?
    Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    Jogadores do Palmeiras participam de coletivo na Academia; Vitor Roque segue cronograma
    Dupla dá adeus à Copa e deve ser a primeira a se reapresentar ao Palmeiras
    Piquerez saiu machucado após lance com Madueke
    Piquerez titular? Veja a situação do lateral do Palmeiras e do Uruguai
    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão
    Aranha, goleiro do Palmeiras, na Academia de Futebol
    Palmeiras encaminha empréstimo de Aranha a clube português; saiba detalhes
    Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    Ainda sem Abel, elenco do Palmeiras trabalha em dois períodos; Vitor Roque treina com bola
    Kaique, goleiro do Palmeiras
    Pegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do Palmeiras
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'