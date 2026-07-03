Austrália x Egito: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Egito avança às oitavas pela primeira vez em sua história
Em decisão por pênaltis, após empate por 1 a 1 em tempo normal e prorrogação, a Austrália foi eliminada da Copa do Mundo pelo Egito, na fase de 16 avos de final. Os faraós saíram na frente, levaram o empate mas ficaram com a vaga na disputa de penalidades, onde Mohamed Salah brilhou, cavando em sua cobrança.
➡️ Nos pênaltis, Egito bate Austrália e avança na Copa do Mundo
Primeiro tempo
A partida começou com a Austrália pressionando no ataque, levando perigo com um chute de fora e subindo suas linhas. Porém, na primeira grande chegada do Egito, Karim Hafez cruzou para Emam Ashour, que cabeceou e abriu o placar em Dallas.
Depois do gol, os australianos passaram a deter a posse de bola contra a retranca egípcia e criaram boas chances com Irankunda e Behich, parando no goleiro Shobeir. Do lado do Egito, o craque Mohamed Salah teve uma atuação discreta e pouco tocou na bola, enquanto a equipe administrou a vantagem até o fim da primeira etapa.
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Segundo tempo
Logo nos primeiros segundos da segunda etapa, Marmoush recebeu lançamento e saiu cara a cara com o goleiro Patrick Beach, mas chutou para fora e perdeu grande chance. Após o susto, a Austrália voltou a ter a posse da bola e, em cobrança de falta de Aiden O'Neill, Mohamed Hany cabeceou para tentar afastar, mas marcou gol contra e empatou o duelo para a Austrália.
O restante do segundo tempo foi truncado e repleto de erros. A Austrália pressionou e causou confusão na área egípcia, enquanto o astro Mohamed Salah teve atuação abaixo das expectativas, errando na tomada de decisões. Nos acréscimos, aos 48 minutos, o goleiro australiano Beach operou um milagre em cabeceio de Rabia após cruzamento de Salah, decretando o empate e a prorrogação.
Prorrogação
No primeiro ataque da prorrogação, Salah perdeu uma grande oportunidade após passe de Marmoush dentro da área, mas o astro isolou a bola. A Austrália pouco fez e apenas resistiu a pressão do Egito, que ficou perto do empate. Na segunda etapa da prorrogação, os egípicios seguiram pressionando, mas a defesa australiana segurou o resultado e a partida foi aos pênaltis. Porém, antes do apito final, a seleção australiana trocou os goleiros antes das penalidades, com a entrada de Mathew Ryan e saída de Patrick Beach.
Veja como foram os pênaltis de Austrália x Egito
Austrália
❌ Harry Souttar
✅ Jackson Irvine
✅ Awer Mabil
❌ Lucas Herrington
Egito
✅ Mahmoud Saber
✅ Rami Rabia
✅ Mohamed Salah
✅ Hossam Abdelmaguid
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