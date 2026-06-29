Palmeiras encara primeira semana completa de treinos após férias do elenco; saiba mais Semana se inicia com voltas de jogadores importantes e expectativa por Abel

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O elenco alviverde, que entrou de férias logo após o último confronto da equipe, na vitória contra a Chapecoense, no dia 31 de maio, reapresentou-se na academia de futebol na quarta-feira (24). Dessa maneira, mesmo sem o técnico Abel Ferreira, que ganhou alguns dias a mais de férias, os jogadores do Verdão se preparam para encarar a primeira semana completa de treinos após férias do elenco durante a pausa para a Copa.

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Semana cheia e possível retorno de Abel

O Verdão, que vem seguindo o cronograma estabelecido pela comissão, tem aumentado a intensidade técnica dos trabalhos gradualmente ao longo dos dias. Sem o comandante Abel Ferreira, mas com o restante da comissão que pertence ao técnico de volta, os auxiliares João Martins, Vítor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes estão sendo os responsáveis por comandar as atividades neste início de intertemporada.

O possível retorno de Abel também deve acontecer nesta semana. Segundo apurou o Lance!, a comissão técnica do Palmeiras trabalha em forma de rodízio, tendo uma rotatividade de folgas entre eles. Nesse sentido, o comandante retornará ao clube em breve, com expectativa para esta semana, mas sem data divulgada pela diretoria.

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Para esta segunda-feira (29), o elenco alviverde inicia o treinamento no período da manhã, de acordo com a agenda divulgada pelo clube. Além disso, a expectativa é que haja ativação muscular no centro de treinamento, com movimentações e finalizações, colocando em prática atividades com duas equipes.

Jogadores lesionados e que ainda não se reapresentaram

O atacante Victor Roque segue se recuperando da lesão sofrida no tornozelo esquerdo. O jogador vem cumprindo o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance, tanto na parte interna quanto no gramado. Além dele, o lateral-esquerdo Jefté, que operou o joelho direito no começo do mês, continua com tratamento na fisioterapia.

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Por outro lado, o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emiliano Martínez, eliminados com a Seleção Uruguaia da Copa do Mundo na primeira fase do torneio, terão alguns dias de férias, mas retornarão para a Academia de Futebol até o fim desta semana.

➡️ Dupla dá adeus à Copa e deve ser a primeira a se reapresentar ao Palmeiras

O lateral-direito Giay é outro jogador que ainda não se reapresentou, por ter participado dos amistosos de preparação com a seleção argentina e permanecido nos Estados Unidos a convite da AFA (Associação do Futebol Argentino) até o fim da fase de grupos da Copa. O clube, em conjunto com o atleta, estabeleceu que o jogador deve se reapresentar ao elenco do Palmeiras no começo desta semana.

Outro jogador que ainda não se reapresentou ao elenco foi o volante Marlon Freitas. Passando por problemas pessoais, o clube liberou o atleta e ainda não há novidades sobre quando o meio-campista retornará aos treinamentos.

Próximos jogos do verdão

Sem nenhuma definição sobre possíveis amistosos a serem disputados nesta intertemporada, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo somente no dia 23 de julho, para encarar o Coritiba, fora de casa, partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O Verdão inicia o segundo semestre como líder da Série A, com 41 pontos. Além disso, a equipe está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, nas quais enfrentará, respectivamente, Cerro Porteño e Fortaleza.

O goleiro Marcelo Lomba, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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