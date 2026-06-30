Festa paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a Alemanha Gustavo Gómez e Mauricio foram decisivos na vaga paraguaia, conquistada nos pênaltis após empate no tempo regulamentar com a Alemanha

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O Palmeiras teve participação direta na classificação do Paraguai sobre a Alemanha na noite desta segunda-feira (29), pela Segunda Fase da Copa do Mundo. Com protagonismo de atletas do Verdão, a seleção paraguaia garantiu vaga após disputa de pênaltis, em uma noite marcada pela segurança do capitão Gustavo Gómez, de Mauricio e também de outras peças do técnico Gustavo Alfaro.

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O zagueiro é titular absoluto na posição tanto no Palmeiras quanto no Paraguai. A postura, segurança e classe com quem Gómez entra em campo a cada partida o torna um dos maiores jogadores da posição na atualidade.

O jogador ajudou a classificar o Paraguai para uma edição de Copa do Mundo depois de 16 anos e vem mostrando que vai dar o sangue até o fim por seu país, como ele mesmo disse após a vaga nas oitavas de final do mata-mata.

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— A sensação que se sente é difícil de explicar. Estamos muito orgulhosos dos nossos companheiros, do grupo. Creio que esse grupo merecia passar. A verdade é que, com toda a situação, com tudo o que foi dito, independente de qualquer coisa, o recado que esse grupo deixa é o da união. Esse grupo tem uma força incrível para enfrentar qualquer situação — disse o palmeirense.

Para o capitão, a Alemanha sabia que o Paraguai daria trabalho. Gómez disse, ainda, que para a equipe sul-americana arrancar uma vaga nesta fase teria que "suar sangue". E deu certo.

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— Hoje tínhamos que ser mais Paraguai do que nunca. Creio que a Alemanha sabia que para ganhar ela teria que suar sangue, que iríamos vender muito caro uma derrota. Dedico a nossos familiares e a todo povo paraguaio. Essa seleção esta dando uma felicidade tremenda ao país e é assim que queremos, em cada partida — afirmou.

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Gustavo Gómez celebra classificação do Paraguai (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

O meio-campista, por sua vez, está na Seleção Paraguaia há poucos meses e ainda não assegurou sua vaga como titular, mas vem entrando bem nas partidas do time, mostrando que vai brigar por um lugar entre os 11 principais. Nesta noite inesquecível para os sul-americanos, entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo na vaga de Enciso, autor do gol paraguaio, e fez bonito.

Mauricio foi o escolhido para abrir as cobranças de pênalti e converteu. Na sequência, foi a vez de Gustavo Gómez seguir a linha do companheiro do Palmeiras e seleção e também estufar as redes de Neuer.

— Estou muito emocionado, já chorei muito no campo ali. É algo incrível o que a gente vem fazendo, tudo o que a gente luta... A gente sabe que a Alemanha é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada. A gente sabia como ia ser o jogo, como ia se desenhar tudo — afirmou Mauricio, após a classificação.

— E a gente tem uma identidade muito forte de lutar, de pelear, de ser aguerrido, de em cada bola se dedicar ao máximo para defender. Eu acho que foi o que a gente fez hoje, 120 minutos de pura luta, de puro desafio, de muita batalha. E os pênaltis, que são uma loucura, algo incrível. Acho que a gente foi muito efetivo, por se tratar de um grande goleiro que tem do outro lado. Não é qualquer goleiro, então, a gente foi muito muito bem nas cobranças é claro que teve nosso goleiro que foi muito bem — completou o camisa 11 do Paraguai.

O atacante Ramón Sosa também está entre os convocados do Paraguai. No entanto, o palmeirense não entrou em campo neste duelo decisivo contra os alemães.

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Agora, os sul-americanos aguardam o vencedor entre Suécia e França, que se enfrentam nesta terça-feira (30).