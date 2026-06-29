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Atitude de Gustavo Gómez com Havertz viraliza: 'Parada sinistra'

Paraguai eliminou a Alemanha na tarde desta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 21:10
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Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo (Foto: Reuters/David Gonzales)

O Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, nesta segunda-feira (29), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, uma atitude de Gustavo Gómez, do Palmeiras, com Havertz, chamou muita atenção de torcedores.

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    • O encontro entre os dois não é novidade. Havertz fez o gol do título do Chelsea na final do Mundial com o Alviverde em 2021. Dessa vez, foi a vez de Gustavo Gómez , do Palmeiras, "se vingar" do alemão, e mandar para casa uma das favoritas ao título mundial.

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    Nas redes sociais, torcedores do Verdão foram à loucura com uma atitude do zagueiro. No primeiro tempo, uma bola disputada entre os dois ficou viva. Gustavo Gómez, do Palmeiras, chutou a bola no meia, que estava caído. Veja a cena abaixo e os comentários dos palmeirenses eufóricos:

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    Veja comentários sobre a atitude de Gustavo Gómez, do Palmeiras

    Como foi o jogo histórico

    Foram quarenta minutos de amasso alemão até o gol do Paraguai, que saiu melhor que a encomenda planejada por Gustavo Alfaro aos 41 minutos da primeira etapa. A seleção se fechou muito bem durante toda a primeira etapa, cedendo poucos espaços para infiltrações do time alemão por dentro do campo e obrigando a equipe comandada por Julian Nagelsmann a jogadas pelo lado com cruzamentos para dentro da área ou finalizações de média e longa distância. Mas nada que assustasse a meta de Gill.

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    O gol combinou as duas principais armas para o Paraguai na partida. Primeiro, em um escanteio, o cruzamento forte e fechado obrigou Neuer a sair e dar um soco na bola. Na sobra, Bobadilla ganhou a dividida e a redonda sobrou nos pés de Almirón, que fintou dois marcadores com um passe na linha de fundo para Canale. O lateral cruzou a meia altura e Enciso completou de cabeça no canto para balançar as redes no 1 a 0.

    O susto com o gol do Paraguai obrigou a Alemanha a ser ainda mais incisiva no ataque, mas com menos paciência que antes. Gustavo Gómez, do Palmeiras, correspondeu quando foi acionado. A ausência de Musiala para a entrada de Undav mudou como a seleção alemã organizava seus ataques. Mesmo com o Mundial do jogador do Bayern de Munique muito abaixo do esperado, a entrada do centroavante do Stuttgart para cumprir a função não funcionou como o esperado, ao contrário das boas partidas que o camisa 26 havia feito na fase de grupos, com três gols e duas assistências.

    Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol na Alemanha
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, comemora gol na Alemanha (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

    No segundo tempo da prorrogação, o Paraguai até ensaiou um contra-ataque, mas desperdiçou a chance. O jogo ganhou um tom de "desespero" dos dois lados, com mais faltas cometidas pelos atletas, cansados pelo esforço físico e pela ansiedade de tentar marcar o gol e se defender. Anton ainda tentou uma cabeçada, mas parou no goleiro paraguaio já nos minutos finais. Sem rede balançada, a primeira disputa de pênaltis da Copa de 2026 foi decretada, e deu Paraguai. Gustavo Gómez e Maurício, do Palmeiras, converteram suas cobranças.

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