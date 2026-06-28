Flaco López celebra estreia na Copa do Mundo ao lado de Messi: 'Sonho realizado' Atacante do Palmeiras entrou em campo pela primeira vez na competição

O atacante Flaco López, do Palmeiras e da seleção argentina, comemorou sua estreia em Copas do Mundo. O jogador entrou no decorrer da vitória da equipe sobre a Jordânia, pela terceira rodada da competição.

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Nos dois primeiros jogos na Copa do Mundo, Flaco López permaneceu no banco de reservas, enquanto Lautaro Martínez foi titular em ambas as partidas.

— Outro sonho realizado, feliz por tudo o que está por vir. Encerramos esta etapa da melhor maneira possível e estamos mais do que preparados para tudo o que vem pela frente. Vamos, Argentina — disse Flaco López pelas redes sociais.

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Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Jordânia x Argentina pela Copa do Mundo

Na última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina manteve 100% de aproveitamento, enquanto Argélia e Áustria fizeram um duelo emocionante. Com exceção da Jordânia, as três seleções avançaram à segunda fase do torneio e estão entre as 32 melhores equipes da competição.

Em um duelo protocolar, a Argentina decidiu poupar suas principais peças, mas mesmo assim manteve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Lo Celso abriu o placar de falta, enquanto Lautaro Martínez ampliou o marcador em cobrança de pênalti.

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No segundo tempo, a Jordânia descontou com Al-Taamari nos minutos iniciais, mas Lionel Messi entrou e balançou as redes novamente após cobrança de falta. Com isso, o camisa 10 quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine e ampliou sua vantagem na artilharia da Copa do Mundo, tendo chegado a seis gols na atual edição do torneio.

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