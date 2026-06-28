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Flaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena'

Atacante entrou no segundo tempo da vitória diante da Jordânia

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 16:05
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Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
Flaco López, do Palmeiras, em ação na Copa do Mundo pela Argentina (Foto: Arquivo Pessoal)

O atacante Flaco López, do Palmeiras, virou assunto na Argentina depois do duelo contra a Jordânia, na noite deste sábado (27). Com mais um gol de Lionel Messi, os hermanos venceram por 3 a 1 e confirmaram três vitórias na fase de grupos da Copa do Mundo.

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    • A partida marcou a estreia de Flaco López, do Palmeiras, no Mundial. O atacante entrou no lugar de Júlian Alvarez, no segundo tempo, e melhorou a dinâmica do ataque argentino contra a Jordânia. Apesar de não ter participado diretamente de gol, a atuação foi elogiada.

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    Nas redes sociais, muitos argentinos pediram, inclusive, a titularidade do jogador nos próximos jogos da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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    Flaco López, do Palmeiras, em ação no treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Flaco López, do Palmeiras, em ação no treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/AFA)

    Veja comentários sobre Flaco López, do Palmeiras

    Tradução sobre o atacante do Verdão: Ontem, descoseram Paredes, Lo Celso (que marcou 3 gols, embora só valessem dois), Thiago e o Colo Barco. Pena que o Flaco López não pôde jogar muito, a quem precisamos diante da seca goleadora dos dois atacantes titulares... talvez ele guarde os gols que faltam.

    Tradução sobre o centroavante do Palmeiras: Você não disse nada sobre o Flaco López, hoje, pra mim, ele deveria estar pelo menos como suplente fixo.

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    Tradução sobre o atacante do Verdão: Acho que vai ter que testar o Flaco López. Julian Alvarez parece que só pensa no sonho de jogar no Barcelona e Lautaro nunca rendeu na seleção. Não sei, mas acho..

    Tradução sobre o atacante do Palmeiras: O Flaco López contribuiu mais que o Julián com o chute que se desviou no jordaniano e passou rente à trave, tristemente. Pra mim, deveria dar pelo menos meia hora pra ele, e teria que voltar a colocar o Enzo de 5 como fez no Catar, que lá ele mandou bem.

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