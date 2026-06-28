Flaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena' Atacante entrou no segundo tempo da vitória diante da Jordânia

O atacante Flaco López, do Palmeiras, virou assunto na Argentina depois do duelo contra a Jordânia, na noite deste sábado (27). Com mais um gol de Lionel Messi, os hermanos venceram por 3 a 1 e confirmaram três vitórias na fase de grupos da Copa do Mundo.

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A partida marcou a estreia de Flaco López, do Palmeiras, no Mundial. O atacante entrou no lugar de Júlian Alvarez, no segundo tempo, e melhorou a dinâmica do ataque argentino contra a Jordânia. Apesar de não ter participado diretamente de gol, a atuação foi elogiada.

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Nas redes sociais, muitos argentinos pediram, inclusive, a titularidade do jogador nos próximos jogos da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Flaco López, do Palmeiras, em ação no treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/AFA)

Veja comentários sobre Flaco López, do Palmeiras

Ayer la descosieron Paredes, Lo Celso (que metió 3 goles, aunque solo valieron dos), Thiago y el Colo Barco. Lástima que no pudo jugar mucho el Flaco López a quien necesitamos ante la sequía goleadora de los dos delanteros titulares.. quizás él guarde los goles que le faltan a — @Robert (@GerardoEsp67465) June 28, 2026

Tradução sobre o atacante do Verdão: Ontem, descoseram Paredes, Lo Celso (que marcou 3 gols, embora só valessem dois), Thiago e o Colo Barco. Pena que o Flaco López não pôde jogar muito, a quem precisamos diante da seca goleadora dos dois atacantes titulares... talvez ele guarde os gols que faltam.

No dijiste nada del flaco lópez, hoy para mí debería estar mínimo suplente fijo. — Andrés. (@SrAndresg) June 28, 2026

Tradução sobre o centroavante do Palmeiras: Você não disse nada sobre o Flaco López, hoje, pra mim, ele deveria estar pelo menos como suplente fixo.

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Me parece que habrá que probar con el Flaco López. Julián me parece que está con su sueño que es jugar en el Barça y Lautaro nunca rindió en la selección. No sé, me parece... — On7o-pop (@PauloBaudouin) June 28, 2026

Tradução sobre o atacante do Verdão: Acho que vai ter que testar o Flaco López. Julian Alvarez parece que só pensa no sonho de jogar no Barcelona e Lautaro nunca rendeu na seleção. Não sei, mas acho..

El flaco López aportó más que Jualián con el remate que que se desvió en el jordano y pasó junto al palo, tristemente. Para mí debería darle por lo menos media hora, y tendría que volver a poner a Enzo de 5 como hizo en Qatar que ahí la rompió — Grein 🇦🇷 (@Grein_1) June 28, 2026

Tradução sobre o atacante do Palmeiras: O Flaco López contribuiu mais que o Julián com o chute que se desviou no jordaniano e passou rente à trave, tristemente. Pra mim, deveria dar pelo menos meia hora pra ele, e teria que voltar a colocar o Enzo de 5 como fez no Catar, que lá ele mandou bem.