Técnico do Paraguai diz porque Mauricio não é titular na Copa: 'Intensidade' Atacante entrou bem e marcou na Copa, mas ainda não é titular

O técnico da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro, abriu o jogo sobre a situação de Mauricio, meio-campista do Palmeiras, que vem iniciando as partidas da Copa do Mundo no banco de reservas. Em entrevista coletiva realizada em Boston, antes do confronto contra a Alemanha, o comandante foi enfático ao apontar que a principal barreira para a titularidade do jogador é a necessidade de maior intensidade física e consistência durante todo o tempo regulamentar.

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Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Segundo Alfaro, o desempenho de Mauricio é potencializado em momentos específicos do jogo, especialmente quando o ritmo dos adversários cai. "Quando ele tiver a capacidade e a consistência durante os 90 minutos, será titular", afirmou o treinador, ressaltando que, no cenário atual, o atleta do Palmeiras rende melhor vindo do banco para aproveitar o desgaste físico da equipe oposta.

O treinador lembrou que a convocação do meia do Palmeiras chegou a ser questionada internamente devido à sua origem brasileira. Alfaro também mencionou, em tom descontraído, ter consultado o capitão paraguaio e também jogador do Palmeiras, Gustavo Gómez, sobre o status de titularidade do meia no clube paulista para embasar suas decisões.

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- Maurício é titular no Palmeiras? Pergunte ao capitão aqui (Gustavo Gómez). Ramon Sosa é titular. Maurício é um talento, mas, quando eu disse que queria trazer Maurício, me questionaram porque ele era brasileiro - disse.

Além da questão da intensidade, fatores táticos imediatos pesam contra a entrada do meia entre os 11 iniciais. Alfaro explicou que a montagem do time precisa de equilíbrio defensivo, algo que se torna ainda mais crítico dependendo das características físicas do oponente.

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Paraguai de Mauricio pega a Alemanha na 2ª fase

O Paraguai se prepara agora para um duelo decisivo na segunda fase da competição. A equipe enfrentará a Alemanha nesta segunda-feira, às 17h30 (horário de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.

Para este confronto, as chances de Mauricio começar jogando são baixas. Alfaro destacou a estatura média da seleção alemã como um fator determinante para sua estratégia. "Como eu faço para marcar os quatro jogadores de 1,95m que a Alemanha tem?", questionou o técnico, indicando que deve privilegiar uma formação com maior vigor físico e altura para neutralizar os europeus, mantendo o jogador do Palmeiras como uma opção para o decorrer da partida.

Brasil x Japão

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