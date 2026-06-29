logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico do Paraguai diz porque Mauricio não é titular na Copa: 'Intensidade'

Atacante entrou bem e marcou na Copa, mas ainda não é titular

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 10:30
Favorite o Lance! no Google
Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

O técnico da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro, abriu o jogo sobre a situação de Mauricio, meio-campista do Palmeiras, que vem iniciando as partidas da Copa do Mundo no banco de reservas. Em entrevista coletiva realizada em Boston, antes do confronto contra a Alemanha, o comandante foi enfático ao apontar que a principal barreira para a titularidade do jogador é a necessidade de maior intensidade física e consistência durante todo o tempo regulamentar.

continua após a publicidade
  • Jogadores do Japão comemoram gol na Copa do Mundo

    Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: ‘Já era’

    Fora de Campo
    Há 12 horas
  • Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston

    Brasil inicia a segunda fase da Copa no top 5 do Ranking da Fifa

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    Japão terá desfalque importante contra Brasil na Copa por lesão

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas

    • ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    Segundo Alfaro, o desempenho de Mauricio é potencializado em momentos específicos do jogo, especialmente quando o ritmo dos adversários cai. "Quando ele tiver a capacidade e a consistência durante os 90 minutos, será titular", afirmou o treinador, ressaltando que, no cenário atual, o atleta do Palmeiras rende melhor vindo do banco para aproveitar o desgaste físico da equipe oposta.

    O treinador lembrou que a convocação do meia do Palmeiras chegou a ser questionada internamente devido à sua origem brasileira. Alfaro também mencionou, em tom descontraído, ter consultado o capitão paraguaio e também jogador do Palmeiras, Gustavo Gómez, sobre o status de titularidade do meia no clube paulista para embasar suas decisões.

    continua após a publicidade

    - Maurício é titular no Palmeiras? Pergunte ao capitão aqui (Gustavo Gómez). Ramon Sosa é titular. Maurício é um talento, mas, quando eu disse que queria trazer Maurício, me questionaram porque ele era brasileiro - disse.

    Além da questão da intensidade, fatores táticos imediatos pesam contra a entrada do meia entre os 11 iniciais. Alfaro explicou que a montagem do time precisa de equilíbrio defensivo, algo que se torna ainda mais crítico dependendo das características físicas do oponente.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Paraguai de Mauricio pega a Alemanha na 2ª fase

    O Paraguai se prepara agora para um duelo decisivo na segunda fase da competição. A equipe enfrentará a Alemanha nesta segunda-feira, às 17h30 (horário de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.

    Para este confronto, as chances de Mauricio começar jogando são baixas. Alfaro destacou a estatura média da seleção alemã como um fator determinante para sua estratégia. "Como eu faço para marcar os quatro jogadores de 1,95m que a Alemanha tem?", questionou o técnico, indicando que deve privilegiar uma formação com maior vigor físico e altura para neutralizar os europeus, mantendo o jogador do Palmeiras como uma opção para o decorrer da partida.

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar comemorando o gol de pênalti marcado contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022
    Copa do Mundo 2026O que acontece se o Brasil empatar contra o Japão? Entenda os cenários da Copa do MundoHá 11 minutos
    Jogadores brasileiros comemorando gol válido durante a partida de Copa do Mundo.
    Lance! NegóciosConfronto bilionário entre Brasil e Japão evidencia potência financeira brasileiraHá 24 minutos
    Maurizio Mariani (Foto: Ulisses Ruiz / AFP)
    Copa do Mundo 2026Quem é o árbitro que apita Brasil x Japão na Copa do Mundo?Há 32 minutos
    Vinicius Junior, de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: Seleção fecha ciclo dos santos da Festa Junina na Copa do MundoHá 32 minutos
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Se o Brasil perder para o Japão, está fora da Copa do Mundo? EntendaHá 46 minutos
    Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)
    Copa do Mundo 2026Almada cita Botafogo após vitória da Argentina: 'Quem sabe eu possa voltar'Há 57 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Seleção Brasileira e Alemanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (29/06)?
    Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia
    Se vencer o Japão, quem o Brasil enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?
    Ancelotti irritado em jogo do Brasil
    Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Japão chama atenção: 'Necessário'
    Seleção Brasileira perfilada para foto antes de partida na Copa do Mundo
    Da derrota em Tóquio ao mata-mata da Copa: o novo Brasil de Ancelotti
    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29/6)
    Jogadores do Japão se curvam em agradecimento à torcida na Copa do Mundo
    Desconhecidos? Japão enfrenta o Brasil na Copa com elenco quase todo da Europa
    Banner da Copa do Mundo em área próxima a estádio da Copa
    Tiroteio na Copa do Mundo: Fan Fest tem um morto e um ferido
    O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, acena para os torcedores presentes em Japão x Suécia após o jogo da Copa do Mundo
    Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil na Copa do Mundo?
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Vini Jr. brilha na primeira fase da Copa do Mundo; confira os números do Brasil
    Neymar chuta a bola durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Neymar ganha força com Ancelotti e pode ter mais minutos contra o Japão
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    O que explica as campanhas perfeitas de Argentina, França e México na Copa do Mundo
    Shoja Khalilzadeh chuta diante do goleiro do Egito para marcar o segundo gol do Irã
    Nova regra do impedimento mudaria história da primeira fase da Copa
    Lucas Paquetá contra o japão em amistoso
    Brasil x Japão: leitores do Lance! apontam vencedor na segunda fase da Copa