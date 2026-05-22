Drama no ataque: Palmeiras sofre com baixas e oscilação de jogadores antes da Copa

O que meses atrás parecia ser um dos pontos mais fortes do Palmeiras em busca de títulos em 2026, agora, quase na metade da temporada, mostra ser um ponto delicado da equipe de Abel Ferreira, que não vem em um momento positivo no Brasileirão e na Libertadores: o ataque alviverde.

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Vitor Roque e Flaco López - talvez a dupla mais letal do futebol brasileiro na temporada passada - iniciaram este ano com a pressão de comandarem o setor ofensivo do Palmeiras para levantar taças, o que deu certo na conquista do Campeonato Paulista. O camisa 9 marcou três vezes, enquanto o argentino foi às redes em seis oportunidades durante a conquista do Estadual.

No entanto, já no primeiro torneio do ano, o Tigrinho já se lesionou. Foi na semifinal contra o São Paulo, mas o centroavante jogou as finais no sacrifício. Depois, ficou um período em tratamento da lesão, mas, assim que retornou, na estreia da Copa do Brasil, contra o Jacuipense, deixou o campo com uma nova contusão no tornozelo esquerdo, que dessa vez precisou ser cirúrgica.

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Em 2025, ao lado de Vitor Roque, Flaco López, um dos principais jogadores de Abel Ferreira, disputou 50 partidas, sendo 28 como titular, marcou 17 gols e deu três assistências, precisando de 138 minutos para participar de gol. Sem o companheiro de ataque, foram 14 jogos, sendo 12 deles como titular. Ele marcou oito gols e distribuiu três assistências, precisando de 93 minutos para participar de gol.

Comparados com 2026, os números tiveram uma queda em relação à minutagem para participação de gols quando o camisa 9 não está em campo com o argentino. Estas informações foram fornecidas pelo Sofascore.

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Neste ano, até o momento, Flaco López jogou 18 jogos ao lado de Vitor Roque, sendo 15 entre os titulares do Palmeiras. Neste período, foram sete gols e cinco assistências, além de 108 minutos para participar de gol. Sem o centroavante, o camisa 42 marcou seis vezes e deu três assistências, mas precisa de 155 minutos para participar de um gol.

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Desde a lesão de Vitor Roque, Flaco López passou a ter um novo companheiro no ataque, não com as mesmas características, mas que, de certa forma, funcionou. Ramón Sosa assumiu a titularidade em 16 dos 31 jogos em que atuou no ano, contribuiu com sete gols e cinco assistências nesta temporada, até que, às vésperas da convocação paraguaia, sofreu com entorse no tornozelo esquerdo e agora vive a expectativa de poder atuar no Mundial de Seleções.

A fase ruim do ataque alviverde não passa apenas pelas baixas de Flaco e dos lesionados, mas também pela queda de rendimento de jogadores de seleção, como Jhon Arias. Contratado nesta temporada por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), foram 23 jogos e apenas quatro gols. Nas últimas partidas, tem participado de forma discreta dos jogos.

Allan é titular e peça importante da equipe. Apesar das boas partidas que faz, tem passado em branco no quesito gol. Paulinho ainda não atua durante os 90 minutos e, por fim, Luighi, que é pouco utilizado, mas não caiu nas graças da comissão técnica e da torcida alviverde.

Falta de gols do Palmeiras causa incômodo

Apesar de ser o líder do Brasileirão, o Palmeiras vem em uma sequência de três empates pelo placar de 1 a 1, contra Santos, Remo e Cruzeiro. Antes disso, na competição, vinha de uma vitória magra sobre RB Bragantino e Athletico, além de um empate sem gols com o Corinthians. Em sua última partida da Libertadores, disputada na quarta-feira (20), perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque.

Números de Flaco antes e depois da última Data Fifa

Os números do argentino também tiveram uma queda quando comparados de janeiro deste ano ao final de março, ou seja, antes da última Data Fifa pré-Copa do Mundo. No início de 2026, foram 19 jogos, sendo 17 como titular, nove gols, cinco assistências e 105 minutos para participar de gol. Depois, em abril e maio, foram 14 jogos, sendo 13 como titular, quatro gols, duas assistências e 178 minutos para participar de gol, segundo o Sofascore.

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Palmeiras mantém cautela com Paulinho

Paulinho ainda não está 100% para atuar em uma partida completa. Por isso, o camisa 10 segue um processo de retorno ao futebol de forma gradual, com entradas por um curto tempo, geralmente no final das partidas. Até agora, atuou em cinco jogos desde que retornou da segunda cirurgia na perna direita: 16 minutos contra o Santos, 2 contra o Sporting Cristal, 8 contra o Remo, 14 contra o Cruzeiro e 26 contra o Cerro Porteño.

A expectativa é de que Paulinho esteja totalmente pronto após a disputa da Copa do Mundo, ou seja, no segundo semestre do calendário do futebol brasileiro, quando o Verdão ainda brigará por Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)



