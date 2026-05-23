Flamengo e Palmeiras pós-final da Libertadores: reconstruções, mudanças e novas ambições
Equipes se enfrentam na noite deste sábado (23), no Maracanã
Flamengo e Palmeiras se enfrentam na noite deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Este será o primeiro encontro entre as equipes desde a final da Libertadores de 2025, quando o Rubro-Negro venceu o Alviverde por 1 a 0 e ficou com o título continental. Apesar do pouco tempo desde a decisão, muita coisa mudou nos dois clubes. O Lance! detalha os cenários para você.
Flamengo pós-título: vice-campeonatos em sequência e mudança de rota
Pouco tempo depois da final da Libertadores, o Flamengo bateu na trave no Mundial. O que poderia coroar um ano brilhante terminou com um vice-campeonato que machucou os rubro-negros. Após passar pelas primeiras fases do torneio, o time brasileiro perdeu, nos pênaltis, para o PSG. A partir daí, a equipe, treinada por Filipe Luís à época, entrou em uma rota sem volta de decepções. Esse cenário, inclusive, resultou em uma mudança considerada "obrigatória".
O Flamengo amargou dois vice-campeonatos. O primeiro foi para o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil. Posteriormente, em casa, viu o Lanús levantar o troféu da Recopa Sul-Americana. Em má fase e com um futebol que não demonstrava sinais de melhora, o presidente Bap interveio.
Após uma vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na véspera da final do Campeonato Carioca, Filipe Luís foi comunicado de que seria demitido. A notícia causou frisson no elenco e na torcida. Entretanto, não houve tempo para lamentações. Com Leonardo Jardim no comando, o Rubro-Negro conquistou o título estadual diante do Fluminense e engatou uma boa sequência de jogos, que resultou na classificação na Libertadores e na boa campanha no Brasileirão.
Nesse ínterim, o Flamengo fez uma movimentação no mercado que impactou não apenas o futebol brasileiro, mas também enviou um recado ao cenário internacional. O clube carioca foi à Inglaterra e trouxe de volta Lucas Paquetá, jogador revelado nas categorias de base rubro-negras. A negociação, a mais cara da história do futebol brasileiro, girou em torno de R$ 260 milhões.
Contratações do Flamengo em 2026
Além da contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo também acertou as chegadas de Vitão e Andrew. Para a janela do meio do ano, o clube carioca busca um atacante para disputar posição com Pedro. Entretanto, como afirmou recentemente o presidente Bap, o Flamengo não fará "loucuras" no mercado.
Palmeiras pós-vice-campeonato: curta ressaca
O período de "ressaca" do Palmeiras após a derrota para o Flamengo na Libertadores foi curto. Rapidamente os comandados de Abel Ferreira juntaram os cacos para focar na temporada de 2026 e deixar para trás o ano de 2025, em que três títulos bateram na trave. E deu certo.
Com o novo ano pela frente, a ideia era clara: não deixar o Campeonato Paulista ficar novamente no quase, custe o que custar. O Verdão fez uma boa competição, conseguiu mesclar e testar jogadores e também situações de jogo, além de peças que são Crias da Academia, como Arthur, que meses depois ganharia a vaga de titular, graças à lesão de Piquerez.
No meio do caminho, o Verdão teve um susto, já que Vitor Roque sofreu duras pancadas no tornozelo durante a semifinal contra o São Paulo e precisou ir para as finais contra o Novorizontino no sacrifício. Depois do título, o camisa 9 ficou um período de molho tratando a lesão, mas, quando retornou, na estreia da Copa do Brasil, contra o Jacuipense, recebeu uma entrada dura que o tirou de campo e resultou em cirurgia no local.
A baixa de Tigrinho foi um choque para o setor ofensivo palmeirense, que também viu Flaco López ter uma queda de rendimento, apesar dos 13 gols até agora. O Palmeiras vê a distância na liderança do Brasileirão diminuir e o Flamengo encostar, mas busca recuperar os bons resultados para não sofrer na pausa da Copa do Mundo.
Na Libertadores, a situação sob o comando de Abel Ferreira já foi mais confortável. Nesta edição, a classificação para as oitavas de final ficou para a sexta e última rodada da fase de grupos, vaga que deve vir, mas definitivamente essa edição do torneio continental está um pouco mais distante dos olhos alviverdes, pelo menos até aqui.
Contratações do Palmeiras em 2026
O Palmeiras iniciou o ano com um pensamento claro sobre contratações: nomes pontuais e com mais experiência. Foram apenas três negociações até o momento. O primeiro a chegar foi o volante Marlon Freitas, que rapidamente se tornou um dos nomes no meio-campo alviverde. Depois, Jhon Arias chegou para dar mais peso ao setor ofensivo. Por fim, o zagueiro Alexander Barboza, anunciado pelo clube nesta sexta-feira (22) e que reforçará o elenco de Abel Ferreira após a Copa do Mundo.
