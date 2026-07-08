Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa Atacante nasceu em Leeds, mas optou por defender a Noruega, país onde cresceu e construiu sua identidade

Quando Erling Haaland entrar em campo para defender a Noruega contra a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, viverá um duelo que poderia ter outro roteiro. Nascido em Leeds, na Inglaterra, o atacante tinha direito de representar os ingleses, mas escolheu vestir a camisa norueguesa, país onde cresceu após a família retornar quando ainda era criança.

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Nascido na Inglaterra, criado na Noruega

Haaland nasceu em 21 de julho de 2000, em Leeds, enquanto seu pai, Alf-Inge Haaland, defendia o Leeds United. Poucos anos depois, a família se mudou para Bryne, na Noruega, após o ex-volante encerrar a carreira por causa de uma lesão. Foi no país escandinavo que o atacante deu os primeiros passos no futebol e iniciou toda a sua formação.

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O centroavante passou pelas categorias de base do Bryne antes de atuar por Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund e, posteriormente, se consolidar como um dos principais jogadores do mundo no Manchester City, em que venceu a Champions League, Premier League e conquistou o prêmio de Melhor Jogador da Europa em 2023.

Haaland olha para o troféu da Champions League após vitória na final (Foto: Paul Ellis / AFP)

Por que Haaland não escolheu a Inglaterra?

Apesar de possuir cidadania inglesa, Haaland sempre tratou a escolha pela Noruega como algo natural. Em entrevista ao "Goal", em 2022, o atacante explicou que se identifica com o país onde passou a maior parte da infância.

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— Morei na Inglaterra durante três anos e meio, quatro anos. Mas vivi muito tempo na Noruega, então para mim foi natural escolher a Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra. Talvez eu fosse inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso.

A decisão também foi reconhecida por Gareth Southgate, então técnico da Inglaterra. Em 2020, ao ser questionado sobre a possibilidade de convocar Haaland, afirmou que jogadores como ele normalmente sabem exatamente qual seleção desejam representar e que essa ligação deve ser respeitada.

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Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega (Foto: Angela Weiss / AFP)

Símbolo da geração histórica da Noruega

Aos 25 anos, Haaland lidera a melhor geração do futebol norueguês nas últimas décadas. Depois de ajudar o país a encerrar um jejum de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, o camisa 9 eliminou o Brasil nas oitavas de final ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 e chegou a sete gols no Mundial.

Com a camisa da Noruega, o centroavante soma 62 gols em 54 partidas, sendo o maior artilheiro da história da seleção norueguesa.

Além dele, a seleção conta com jogadores como Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer, Alexander Sorloth e Oscar Bobb, mas Haaland é considerado o principal símbolo do futebol norueguês na atualidade.

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Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Agora, contra o país onde nasceu

O confronto contra a Inglaterra coloca Haaland diante da seleção que poderia defender. Em vez de vestir a camisa dos Três Leões, porém, o atacante será a principal esperança da Noruega para alcançar uma vaga inédita nas semifinais da Copa do Mundo.

Depois de eliminar o Brasil com atuação decisiva, Haaland tentará repetir o protagonismo justamente diante do país onde nasceu, mas que nunca representou internacionalmente. Assim, ficaria apenas no imaginário ver uma seleção com Haaland, Kane e Bellingham.

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Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México (Foto: Yuri Cortez / AFP)

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