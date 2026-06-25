SBT conquista recorde de audiência histórico em Brasil x Escócia Emissora teve participação de Galvão Bueno in-loco neste jogo

A transmissão da Copa do Mundo continua rendendo números de audiência gigantes para o SBT, o jogo entre Brasil e Escócia foi responsável pelo melhor desempenho do torneio na programação da emissora até o momento: enquanto a bola rolou em Miami, das 19h01 às 21h01, a rede marcou média de 13,69 pontos de média na Grande São Paulo. Este índice representa uma alta de 23% na comparação com o primeiro jogo do Brasil, disputado em 13 de junho.

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SBT atinge números históricos durante Brasil x Escócia (Foto: Divulgação/SBT)

Aumento de público no SBT

Com um pico de 14,52 pontos, a partida narrada por Galvão Bueno teve 783% mais telespectadores do que a 3ª colocada. Trata-se do melhor desempenho de audiência do SBT em São Paulo desde 3 de outubro de 2023, noite em que a emissora exibiu a partida entre Fortaleza e Corinthians, pela Copa Sul-Americana.

Os excelentes índices de audiência do SBT na Grande São Paulo não ficaram restritos ao período da bola rolando. O programa Torcida SBT conquistou o seu melhor desempenho até aqui, com 3,75 pontos de média, e incrementou seu público em 4% na comparação com a exibição anterior. O Vem pro Jogo, exibido antes da partida, marcou 6,02 pontos, com um pico de 7,47.

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A Copa do Mundo seguirá rolando na programação do SBT ao longo dos próximos dias. Hoje (25), a emissora abre espaço no horário nobre, a partir das 19h30, para a transmissão de Japão x Suécia, em um jogo que impacta diretamente o futuro do Brasil na competição. E nesta sexta (26), às 20h30, será a vez de Uruguai x Espanha.

Como foi o confronto Brasil x Escócia

A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo aos sete minutos. O jovem atacante pressionou Robertson, roubou a bola e serviu Vini Jr, que abriu o placar para o Brasil. A dupla comandou as ações ofensivas da Seleção no primeiro tempo, com Vini criando chances, tendo um gol anulado pelo VAR e ampliando nos acréscimos após cruzamento de Bruno Guimarães.

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Depois de um início dominante, o Brasil diminuiu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Mesmo com maior presença ofensiva dos britânicos, Alisson pouco foi exigido. Já a equipe de Ancelotti seguiu perigosa e contou com a participação ativa de Rayan na construção das jogadas até o intervalo.

Na segunda etapa, Alisson apareceu com uma grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou qualquer reação escocesa. Pouco depois, Matheus Cunha marcou o terceiro gol brasileiro após bela jogada de Bruno Guimarães. A festa da torcida ganhou ainda mais força com a entrada de Neymar aos 27 minutos, coroando a vitória por 3 a 0 e a classificação do Brasil em Miami.

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