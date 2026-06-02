Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (02/06/2026)
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Nesta terça-feira (2), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais preparatórios para a próxima Data Fifa, com destaque para Croácia x Bélgica e País de Gales x Gana. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Vitória e o amistoso Haiti x Nova Zelândia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 2 de junho de 2026):
Amistosos Internacionais
13h – Croácia x Bélgica – ESPN 4 e Disney+
15h45 – País de Gales x Gana – ge tv e Sportv
21h – Haiti x Nova Zelândia – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa do Nordeste (Final)
21h – Fortaleza x Vitória – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja
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