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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (02/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
06:00
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Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
imagem cameraModric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Damir Sencar/AFP)
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Nesta terça-feira (2), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais preparatórios para a próxima Data Fifa, com destaque para Croácia x Bélgica e País de Gales x Gana. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Vitória e o amistoso Haiti x Nova Zelândia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 2 de junho de 2026):

Amistosos Internacionais

13h – Croácia x Bélgica – ESPN 4 e Disney+
15h45 – País de Gales x Gana – ge tv e Sportv
21h – Haiti x Nova Zelândia – Sportv

Croácia comemora gol diante de Gibraltar (Foto: Stringer / AFP)
Croácia comemora gol diante de Gibraltar (Foto: Stringer / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Nordeste (Final)

21h – Fortaleza x Vitória – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja

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