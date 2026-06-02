Nesta terça-feira (2), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais preparatórios para a próxima Data Fifa, com destaque para Croácia x Bélgica e País de Gales x Gana. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Vitória e o amistoso Haiti x Nova Zelândia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 2 de junho de 2026):

Amistosos Internacionais

13h – Croácia x Bélgica – ESPN 4 e Disney+

15h45 – País de Gales x Gana – ge tv e Sportv

21h – Haiti x Nova Zelândia – Sportv

Croácia comemora gol diante de Gibraltar (Foto: Stringer / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa do Nordeste (Final)

21h – Fortaleza x Vitória – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

