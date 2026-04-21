Meia do São Paulo viraliza com declaração sobre Ana Paula, do BBB: 'Impossível'

A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Grêmio, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, protagonizou um momento inesperado: a meia Robinha aproveitou a comemoração para declarar torcida à Ana Paula Renault, que está na final do BBB 26 (Big Brother Brasil), o que gerou grande repercussão na internet.

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Reação da Web com a comemoração

Homenagem da meia do São Paulo para participante do BBB

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A homenagem foi direcionada a Ana Paula Renault, uma das finalistas da edição, que disputa o prêmio nesta terça-feira (21), em decisão ao vivo na TV Globo. A final do reality, apresentada por Tadeu Schmidt, reúne ainda Milena Moreira e Juliano Floss na briga pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, além de um carro zero quilômetro.

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Ana Paula Renault é uma das finalistas do BBB26, que terá a grande final transmitida às 22h25 (de Brasília), nesta terça-feira. Além da participante, os outros que estão disputando o prêmio são Juliano Floss e Milena.

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Neste ano, a edição dará maior prêmio da história do reality: R$ 5,44 milhões. Além disso, os participantes já garantiram uma premiação especial por chegarem à final do programa: um apartamento para cada um.

Atleta do São Paulo declara torcida por participante do BBB (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

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