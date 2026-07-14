Você aprova uma Copa do Mundo com 64 seleções? Vote na enquete do Lance! Presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a entidade discutirá a expansão do Mundial após a edição de 2026

Recentemente, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a entidade estudará, após a atual edição da Copa do Mundo, uma expansão para 64 países. A declaração foi concedida ao portal suíço Bluewin e projeta um novo aumento em mais 16 seleções em relação ao formato com 48 países, que estreou nesta edição.

— Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa — adiantou Infantino, que completou.

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— Quando você organiza uma Copa do Mundo, organiza para o mundo inteiro. Não apenas para a Europa e América do Sul, mas para todos os continentes. Se você nega aos países menores a chance de se classificar, também tira deles um importante incentivo para continuar se desenvolvendo — defendeu o mandatário.

➡️Fifa projeta debate sobre Copa do Mundo com 64 seleções

Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A proposta ainda está longe de ser aprovada e divide opiniões entre dirigentes, especialistas e torcedores. Para alguns, a ampliação aumentaria a representatividade do futebol mundial; para outros, poderia comprometer o nível técnico da competição. E para você, a Copa do Mundo deveria passar a ter 64 seleções? Vote na enquete do Lance! e participe da discussão.

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Projeto do novo formato da Copa

A proposta de ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções prevê mudanças significativas no formato do torneio. Pelo modelo discutido, a competição passaria a ter 16 grupos com quatro equipes cada, classificando os dois primeiros colocados de cada chave para o mata-mata. Com isso, deixaria de existir o sistema de melhores terceiros colocados, adotado na edição atual e alvo de críticas por questões logísticas e esportivas. A alteração também ampliaria o número de partidas da fase de grupos, que passaria de 72 para 96 confrontos.

O projeto é liderado pela Conmebol, que pretende implementar o novo formato já na Copa de 2030, torneio que marcará o centenário do Mundial e será disputado em seis países: Uruguai, Argentina e Paraguai, na América do Sul; Espanha e Portugal, na Europa; e Marrocos, na África. A proposta foi apresentada em março de 2025 pelo dirigente uruguaio Ignacio Alonso e recebeu apoio público do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Para os sul-americanos, a mudança ampliaria a participação do continente na organização do torneio, elevando de três para 18 o número de partidas disputadas na região. Apesar disso, o plano enfrenta forte resistência da Uefa, que considera o calendário incompatível com uma nova expansão, além de encontrar oposição das confederações asiática (AFC) e da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), além de divisões internas dentro da própria Conmebol.

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