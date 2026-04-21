André pode render nova bolada ao Fluminense na janela europeia; entenda
Jogador deve ser negociado pelo Wolverhampton
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O rebaixamento do Wolverhampton para a Championship, confirmado com cinco rodadas de antecedência na Premier League, pode gerar impacto direto nos cofres do Fluminense. Isso porque o volante André, revelado em Xerém e maior venda da história do clube, é um dos nomes mais valorizados do elenco inglês e deve ser negociado na próxima janela de transferências.
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Aos 24 anos, o jogador tem contrato até junho de 2029, mas a tendência é que deixe o clube após a queda para a segunda divisão. Avaliado entre 30 e 35 milhões de euros, André desperta interesse de equipes de clubes como Juventus, Liverpool e Galatasaray, segundo a imprensa europeia. A possível transferência abre caminho para que o Fluminense volte a lucrar com o atleta.
Quando vendeu André em 2024 por 22 milhões de euros fixos — com mais 3 milhões em metas —, o Tricolor manteve 10% da mais-valia em uma futura negociação. Ou seja, o clube tem direito a uma fatia do valor excedente em relação à venda original. Caso o volante seja negociado, por exemplo, por 30 milhões de euros, o Fluminense teria direito a 10% sobre os 8 milhões de euros de lucro do Wolverhampton, o que representaria cerca de 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões, na cotação atual).
Além disso, o clube carioca também pode ser beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. O dispositivo prevê a distribuição de 5% do valor total de transferências internacionais entre os clubes formadores do atleta, proporcionalmente ao período em que participou da formação. Como André chegou ao Fluminense aos 12 anos e permaneceu até a profissionalização, o Tricolor tem direito a uma fatia quase que integral desse montante.
Na prática, isso significa que uma eventual venda pode gerar receita dupla para o clube: tanto pela cláusula de mais-valia quanto pelo mecanismo de solidariedade. A soma dos valores dependerá do montante final da negociação e da divisão proporcional prevista pela Fifa.
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André pelo Fluminense
Formado em Xerém, André chegou ao Fluminense em 2013 e estreou no profissional em 2020. Ao longo de sua trajetória, disputou 198 partidas, marcou quatro gols e conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.
O que vem por aí?
A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.
Após a vitória na Vila Belmiro, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bolívar, na altitude, e o Independiente Rivadavia, ambos pela Libertadores, além de um confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.
O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.
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