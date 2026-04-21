André pode render nova bolada ao Fluminense na janela europeia; entenda

O rebaixamento do Wolverhampton para a Championship, confirmado com cinco rodadas de antecedência na Premier League, pode gerar impacto direto nos cofres do Fluminense. Isso porque o volante André, revelado em Xerém e maior venda da história do clube, é um dos nomes mais valorizados do elenco inglês e deve ser negociado na próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️A nova química do Fluminense: John Kennedy e Zubeldía, uma parceria que decide

Aos 24 anos, o jogador tem contrato até junho de 2029, mas a tendência é que deixe o clube após a queda para a segunda divisão. Avaliado entre 30 e 35 milhões de euros, André desperta interesse de equipes de clubes como Juventus, Liverpool e Galatasaray, segundo a imprensa europeia. A possível transferência abre caminho para que o Fluminense volte a lucrar com o atleta.

Quando vendeu André em 2024 por 22 milhões de euros fixos — com mais 3 milhões em metas —, o Tricolor manteve 10% da mais-valia em uma futura negociação. Ou seja, o clube tem direito a uma fatia do valor excedente em relação à venda original. Caso o volante seja negociado, por exemplo, por 30 milhões de euros, o Fluminense teria direito a 10% sobre os 8 milhões de euros de lucro do Wolverhampton, o que representaria cerca de 800 mil euros (aproximadamente R$ 5 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

Além disso, o clube carioca também pode ser beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. O dispositivo prevê a distribuição de 5% do valor total de transferências internacionais entre os clubes formadores do atleta, proporcionalmente ao período em que participou da formação. Como André chegou ao Fluminense aos 12 anos e permaneceu até a profissionalização, o Tricolor tem direito a uma fatia quase que integral desse montante.

Na prática, isso significa que uma eventual venda pode gerar receita dupla para o clube: tanto pela cláusula de mais-valia quanto pelo mecanismo de solidariedade. A soma dos valores dependerá do montante final da negociação e da divisão proporcional prevista pela Fifa.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

André pelo Fluminense

Formado em Xerém, André chegou ao Fluminense em 2013 e estreou no profissional em 2020. Ao longo de sua trajetória, disputou 198 partidas, marcou quatro gols e conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

O que vem por aí?

A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.

Após a vitória na Vila Belmiro, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bolívar, na altitude, e o Independiente Rivadavia, ambos pela Libertadores, além de um confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.

O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.

André em ação pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

➡️ Aposte nos jogos do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.