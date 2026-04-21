Barcelona, Manchester City e Manchester United estão na disputa pela contratação de Eduardo Conceição, joia de 16 anos da base do Palmeiras. Segundo o jornal "Daily Mail", o atacante é tratado como "a maior promessa do futebol mundial". O Verdão, no entanto, não tem pressa para vender o jovem e o avalia na mesma prateleira de Endrick e Estêvão.

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O Manchester United, ainda segundo o periódico, prepara uma oferta de 40 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões), com bônus ainda a serem definidos. O clube inglês já iniciou contatos e trabalha para formalizar a proposta. Enquanto isso, Barcelona e City seguem avançando nas negociações.

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Conforme apurou o Lance!, a diretoria avalia Eduardo Conceição em cerca de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) e quer subir ainda mais os valores. Nos últimos meses, o clube paulista recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo atleta. As vendas de Endrick ao Real Madrid (72 milhões de euros) e de Estêvão ao Chelsea (61,5 milhões de euros) servem como referência para o clube.

Barcelona de olho em Eduardo Conceição

O interesse do Barcelona na joia palmeirense já havia sido revelado na última sexta-feira (17) pelo jornal espanhol AS. À época, a publicação afirmou que o clube catalão intensificou as negociações para não repetir erros do passado, quando perdeu Endrick, Estêvão e Rayan para outros gigantes europeus.

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O AS também destacou o desempenho de Eduardo Conceição no Campeonato Sul-Americano Sub-17, no Paraguai – torneio encerrado no último domingo (19) com o título da Colômbia, que goleou o Brasil por 3 a 0 na semifinal. O atacante brasileiro marcou um gol, deu duas assistências e foi descrito pelo veículo como "especial" e "diferente dos demais".

Eduardo Conceição, cria do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/ Agif/Gazeta Press) Marco Miatelo/AGIF

O Lance! já havia revelado em 2025 o interesse de clubes europeus por Eduardo Conceição, ainda antes de ele assinar seu primeiro contrato profissional. O jovem firmou vínculo com o Palmeiras no início de 2026 até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros para o exterior. O clube detém 90% dos direitos econômicos do jogador.

O plano do Palmeiras é dar os primeiros minutos a Eduardo ainda nesta temporada e, a partir da próxima, torná-lo um jogador fundamental, seguindo a estratégia aplicada com Endrick e Estêvão. O jovem só poderá se transferir para o futebol europeu após completar 18 anos, em dezembro de 2027.

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