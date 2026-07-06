Como foram os jogadores do Atlético na Copa? Veja o balanço completo Equador e Paraguai foram eliminados e os quatro jogadores do Galo encerraram a participação na Copa

O Atlético teve quatro jogadores representando suas seleções na Copa do Mundo de 2026: Alan Minda, Alan Franco e Preciado, pelo Equador, e Junior Alonso, pelo Paraguai. Com a eliminação da seleção paraguaia no último sábado (4), todos os atletas do Galo se despediram do Mundial. Confira como foi o desempenho dos jogadores do alvinegro na Copa do Mundo.

O Atlético teve quatro jogadores representando suas seleções na Copa do Mundo de 2026: Alan Minda, Alan Franco e Preciado, pelo Equador, e Junior Alonso, pelo Paraguai. Com a eliminação da seleção paraguaia no último sábado (4), todos os atletas do Galo se despediram do Mundial. Confira como foi o desempenho dos jogadores do alvinegro na Copa do Mundo.

O Equador foi eliminado na segunda fase ao ser derrotado por 2 a 0 pelo México, na última terça-feira (30). Já o Paraguai, que havia protagonizado uma classificação histórica sobre a Alemanha na fase anterior, caiu diante da França ao perder por 1 a 0.

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Alan Franco

Dos equatorianos do Atlético na Copa do Mundo, Alan Franco foi o único titular absoluto da seleção. Volante de origem, o jogador atua improvisado como lateral-direito na equipe comandada por Sebastián Beccacece e começou entre os 11 iniciais nas quatro partidas do Equador no torneio.

O desempenho individual de Franco acompanhou a campanha da seleção equatoriana: regular, mas sem grande destaque. A atuação mais criticada foi justamente na derrota para o México, quando teve dificuldades na marcação e recebeu avaliações abaixo da média.

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Números de Alan Franco na Copa do Mundo:

4 partidas

254 minutos em campo

2 cartões amarelos

Média de 1,0 falta cometida por jogo

Média de 2,0 desarmes por jogo

Média de 30 passes certos por jogo

Alan Franco (Photo by Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Minda

Minda recebeu a oportunidade de iniciar como titular na estreia do Equador na Copa do Mundo, diante da Costa do Marfim. No entanto, o atacante não conseguiu aproveitar a chance. Ele foi substituído logo no início do segundo tempo e pareceu perder espaço com o treinador, que não voltou a utilizá-lo no restante da competição.

Nas três partidas seguintes, Minda permaneceu no banco de reservas e sequer foi acionado, encerrando sua participação no Mundial com apenas 56 minutos em campo.

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Números de Minda na Copa do Mundo:

1 partida 56 minutos em campo 2 finalizações 1 grande chance desperdiçada 11 passes certos 9 perdas da posse de bola

Alan Minda Equador (reprodução)

Preciado

Ángelo Preciado não foi titular em nenhuma partida da Copa do Mundo, mas esteve presente em todos os quatro jogos do Equador. O lateral-direito foi utilizado pelo técnico Sebastián Beccacece sempre saindo do banco de reservas, geralmente para ocupar a vaga do companheiro de Atlético Alan Franco.

A entrada de Preciado tinha como principal objetivo dar mais profundidade e ofensividade ao lado direito da equipe. Apesar da minutagem reduzida, o defensor foi uma opção frequente do treinador durante a campanha equatoriana.

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Números de Ángelo Preciado na Copa do Mundo:

4 partidas (todas saindo do banco de reservas) 112 minutos em campo Média de 28 minutos por jogo Média de 1,5 bolas recuperadas por partida Média de 0,8 corte por partida

Preciado (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Junior Alonso

Junior Alonso foi um dos grandes líderes da seleção paraguaia na campanha histórica da Copa do Mundo. Zagueiro de origem, mas atuando como lateral-esquerdo no esquema de Gustavo Alfaro, o defensor teve papel fundamental na solidez defensiva da equipe ao longo do torneio.

O jogador participou das cinco partidas do Paraguai. Foi titular em quatro delas e, na única em que começou no banco de reservas, entrou nos minutos finais. Alonso esteve em campo em momentos marcantes da campanha, como a sofrida vitória sobre a Turquia, quando os paraguaios atuaram com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, e a histórica classificação diante da Alemanha na segunda fase.

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Números de Junior Alonso na Copa do Mundo:

5 partidas

4 como titular

390 minutos em campo

1 cartão amarelo

Média de 12 passes certos por jogo

Média de 2,2 desarmes por jogo

Alonso do Atlético contra a França (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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