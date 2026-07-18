Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (18) será movimentado para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. O principal destaque fica para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra. A programação também conta com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, amistosos de clubes, Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Mexicano.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de julho de 2026):
Campeonato Paulista Feminino
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10h30 – Palmeiras x São Paulo – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Amistosos de Clubes
11h – Celtic x Middlesbrough – SportyNet
12h – Oberhausen x Borussia Dortmund – SportyNet
12h – Lorient x Nantes – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
16h – Ponte Preta x Goiás – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
16h – Sport x Operário-PR – Disney+
16h – Criciúma x Vila Nova – ESPN 4 e Disney+
18h – Atlético-GO x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
Copa do Mundo
18h – França x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Campeonato Mexicano
20h – Pumas UNAM x Pachuca – SportyNet
22h – Monterrey x Santos Laguna – SportyNet
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