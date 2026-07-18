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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 06:00
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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O sábado (18) será movimentado para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. O principal destaque fica para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra. A programação também conta com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, amistosos de clubes, Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Mexicano.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de julho de 2026):

    Campeonato Paulista Feminino

  • Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

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    • 10h30 – Palmeiras x São Paulo – Sportv

    ➡️ Clique para assistir no Sportv

    Amistosos de Clubes

    11h – Celtic x Middlesbrough – SportyNet
    12h – Oberhausen x Borussia Dortmund – SportyNet
    12h – Lorient x Nantes – Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+

    Campeonato Brasileiro – Série B

    16h – Ponte Preta x Goiás – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
    16h – Sport x Operário-PR – Disney+
    16h – Criciúma x Vila Nova – ESPN 4 e Disney+
    18h – Atlético-GO x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+

    Copa do Mundo

    18h – França x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

    Mbappé faz careta e caminha no gramado após perder o pênalti contra o Marrocos na Copa do Mundo
    Mbappé faz careta e caminha no gramado após perder o pênalti contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Campeonato Mexicano

    20h – Pumas UNAM x Pachuca – SportyNet
    22h – Monterrey x Santos Laguna – SportyNet

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    Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo

    Inglaterra x Argentina: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)

    Bellingham e Lautaro Martínez, em ação pela Inglaterra e Argentina, respectivamente

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    França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

    França x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Mbappé fez gol na derrota da França para a Espanha (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/07/2026)

    Gustavo Prado comemora gol em Ceará x Atlético (Foto: Gabriel Borges/Código 19/Folhapress)

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