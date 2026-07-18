Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

O sábado (18) será movimentado para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. O principal destaque fica para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra. A programação também conta com jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, amistosos de clubes, Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Mexicano.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de julho de 2026):

Campeonato Paulista Feminino

10h30 – Palmeiras x São Paulo – Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Amistosos de Clubes

11h – Celtic x Middlesbrough – SportyNet

12h – Oberhausen x Borussia Dortmund – SportyNet

12h – Lorient x Nantes – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

16h – Ponte Preta x Goiás – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

16h – Sport x Operário-PR – Disney+

16h – Criciúma x Vila Nova – ESPN 4 e Disney+

18h – Atlético-GO x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+

Copa do Mundo

18h – França x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

Mbappé faz careta e caminha no gramado após perder o pênalti contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Campeonato Mexicano

20h – Pumas UNAM x Pachuca – SportyNet

22h – Monterrey x Santos Laguna – SportyNet

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.