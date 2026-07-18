Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras Mesmo com Messi e Yamal em campo, o duelo não é o mais valioso da Copa

A grande final da Copa do Mundo de 2026 já tem os seus protagonistas definidos, Espanha e Argentina se enfrentam pela primeira vez em uma decisão de Mundial. Além de ser o confronto que colocará frente a frente dois craques geracionais, Lionel Messi, com 39 anos, e Lamine Yamal, com 19, o duelo também é marcado pelo aspecto financeiro e pelas cifras que envolvem as equipes.

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Com os elencos bilionários e jogadores no topo da tabela de valor de mercado, a partida vai além do campo e bola, afetando diretamente as movimentações financeiras. Por isso, o Lance! para realizar este levantamento, utilizou dados da plataforma Transgermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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Espanha x Argentina: quem tem o elenco mais caro?

Entre as duas finalistas, a Espanha leva vantagem no aspecto financeiro. Impulsionados pelo astro Lamine Yamal, avaliado na quantia de € 200 milhões (R$ 1,69 bilhão), os espanhóis contam com o terceiro elenco mais valioso do torneio, estimado em € 1,22 bilhão (R$ 7,13 bilhões).

Por outro lado, a Argentina, mesmo com o craque Lionel Messi, ocupa somente a sétima posição do ranking das equipes com maior valor de mercado do Mundial, com um valor total do elenco na casa dos € 807,50 milhões (R$ 4,72 bilhões). Isso significa que, mesmo finalista da Copa do Mundo, a seleção Albiceleste ainda não ocupa o posto da equipe sul-americana mais valiosa, que pertence à Amarilha, avaliada em € 928,20 milhões (R$ 5,42 bilhões).

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Dessa maneira, o confronto final tem valor de € 2,02 bilhões (R$ 11,81 bilhões), sendo somente o sexto duelo mais valioso do Mundial de 2026.

1 . França (€ 1,52 bilhão) x Inglaterra (€ 1,36 bilhão) = € 2,88 bilhões; 2 . França (€ 1,52 bilhão) x Espanha (€ 1,22 bilhão) = € 2,74 bilhões; 3 . Espanha (€ 1,22 bilhão) x Portugal (€ 1,01 bilhão) = € 2,23 bilhões; 4 . Inglaterra (€ 1,36 bilhão) x Argentina (€ 807,50 milhões) = € 2,17 bilhões; 5 . França (€ 1,52 bilhão) x Noruega (€ 589,9 milhões) = € 2,11 bilhões; 6 . Espanha (€ 1,22 bilhão) x Argentina (€ 807,50 milhões) = € 2,02 bilhões.

Messi x Yamal: quem é mais valioso?

No quesito valor de mercado, o camisa 10 do Barcelona leva vantagem se comparado ao capitão argentino. Yamal é o jogador mais valioso do planeta na atualidade, com valor estimado em € 200 milhões (R$ 1,69 bilhão).

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Em contrapartida, Lionel Messi, aos 39 anos e atuando pelo Inter Miami, tem um valor de mercado quase 14 vezes menor que o de Yamal. De acordo com dados do Transfermarkt, o astro argentino não se encontra nem no top 10 da seleção argentina e tem seu valor de mercado avaliado em € 15 milhões (R$ 87,71 milhões). Nesse sentido, Messi e Yamal juntos movimentam cerca de € 215 milhões (R$ 1,25 bilhão).

Jogadores mais caros do confronto

1 . Lamine Yamal (Espanha) = € 200 milhões; 2 . Pedri (Espanha) = € 150 milhões; 3 . Julian Alvarez (Argentina) = € 100 milhões; 4 . Enzo Fernández (Argentina) = € 90 milhões; 5 . Lautaro Martínez (Argentina) = € 85 milhões.

Bola da final da Copa do Mundo na coletiva de imprensa antes da grande decisão -(Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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