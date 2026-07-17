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Brasil x Polônia pela Liga das Nações: horário e onde assistir

Em Chicago (EUA), equipes se enfrentam pela semana 3 da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 19:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto marcado contra a França em jogo da VNL 2026
Brasil soma uma vitória e uma derrota na terceira semana da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encara mais um desafio na terceira e última semana classificatória da Liga das Nações. Após a derrota para os Estados Unidos, o Brasil volta à quadra às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (17), contra a Polônia. A partida acontece em Chicago (EUA) e tem transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.

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    O time de Bernardinho segue em busca da vaga na fase final da VNL. A equipe soma 16 pontos e ocupa a oitava posição da tabela, estando fora da zona de classificação para o mata-mata. Na semana 3 da competição, com dois jogos restantes, a Seleção acumula uma vitória sobre a França e uma derrota para os Estados Unidos.

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    Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.

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    LEVANTADORES

    • Fernando Cachopa
    • Matheus Brasília

    OPOSTOS

    • Darlan
    • Bryan

    PONTEIROS

    • Lucarelli
    • Adriano
    • Honorato
    • Arthur Bento

    CENTRAIS

    • Flávio
    • Judson
    • Matheus Pinta
    • Barreto

    LÍBEROS

    • Maique
    • Douglas Pureza

    🏐✅ Ficha técnica

    Brasil x Polônia - Semana 3 Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

    📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Chicago, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Agenda de jogos da Seleção Brasileira

    1. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
    2. Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

    ➡️ Veja os lances de Brasil x Estados Unidos pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

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