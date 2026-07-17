Brasil x Polônia pela Liga das Nações: horário e onde assistir Em Chicago (EUA), equipes se enfrentam pela semana 3 da competição

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encara mais um desafio na terceira e última semana classificatória da Liga das Nações. Após a derrota para os Estados Unidos, o Brasil volta à quadra às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (17), contra a Polônia. A partida acontece em Chicago (EUA) e tem transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.

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O time de Bernardinho segue em busca da vaga na fase final da VNL. A equipe soma 16 pontos e ocupa a oitava posição da tabela, estando fora da zona de classificação para o mata-mata. Na semana 3 da competição, com dois jogos restantes, a Seleção acumula uma vitória sobre a França e uma derrota para os Estados Unidos.

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Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.

Bernardinho e Lucarelli durante jogo entre Brasil e Ucrânia na VNL 2026 (Foto: Volleyballworld)

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LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

Barreto

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Polônia - Semana 3 Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026

📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília) Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)

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