Brasil x Polônia pela Liga das Nações: horário e onde assistir
Em Chicago (EUA), equipes se enfrentam pela semana 3 da competição
A Seleção Brasileira masculina de vôlei encara mais um desafio na terceira e última semana classificatória da Liga das Nações. Após a derrota para os Estados Unidos, o Brasil volta à quadra às 22h (de Brasília) desta sexta-feira (17), contra a Polônia. A partida acontece em Chicago (EUA) e tem transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura), da GE TV (YouTube) e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha em tempo real.
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O time de Bernardinho segue em busca da vaga na fase final da VNL. A equipe soma 16 pontos e ocupa a oitava posição da tabela, estando fora da zona de classificação para o mata-mata. Na semana 3 da competição, com dois jogos restantes, a Seleção acumula uma vitória sobre a França e uma derrota para os Estados Unidos.
Para a etapa de Chicago, Bernardinho optou por levar 15 atletas, sendo necessário deixar um de fora da relação a cada partida. A principal ausência é a do ponteiro Douglas Souza, que esteve com o grupo nas duas primeiras semanas de competição. Para o lugar dele, o treinador escolheu Maicon Santos, que não foi relacionado para o jogo.
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Lista de relacionados para Brasil x Estados Unidos pela VNL
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Lucarelli
- Adriano
- Honorato
- Arthur Bento
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Polônia - Semana 3 Liga das Nações de Vôlei Masculino 2026
📅 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Chicago, Estados Unidos
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h (de Brasília)
- Brasil x China - domingo (19), às 14h (de Brasília)
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