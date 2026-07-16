Xabi Alonso define lista de saídas do Chelsea; veja os nomes Novo técnico inicia reformulação nos Blues e libera cinco jogadores para negociar com outros clubes

O técnico Xabi Alonso iniciou a reformulação do elenco do Chelsea e afastou cinco jogadores do grupo principal logo nos primeiros dias da pré-temporada. Segundo o jornal português "A Bola", o treinador autorizou as saídas de Filip Jorgensen, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Alejandro Garnacho e Liam Delap, que agora podem negociar com outras equipes.

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A decisão faz parte do processo de renovação comandado por Xabi Alonso, que assumiu o clube para a temporada 2026/27 e já deixou claro que pretende montar um elenco alinhado às suas ideias de jogo.

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Xabi Alonso inicia reformulação

Na primeira entrevista coletiva como treinador do Chelsea, Xabi Alonso afirmou que deseja uma equipe competitiva, corajosa e com mentalidade forte. O espanhol destacou que pretende implementar rapidamente sua filosofia durante a pré-temporada.

Entre os cinco jogadores liberados, o caso de Alejandro Garnacho já era tratado publicamente pelo treinador. O atacante desperta interesse de outros clubes e pode deixar Stamford Bridge nesta janela de transferências.

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— Conversamos com o diretor esportivo e há interesse da parte dele, de outro clube, então vamos ver como isso se desenvolve. Espero que termine da melhor maneira possível para todas as partes envolvidas — afirmou Xabi Alonso.

Xabi Alonso em treinamento do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

Quem são os jogadores liberados

Alejandro Garnacho chegou ao Chelsea no verão passado, contratado junto ao Manchester United por cerca de 40 milhões de libras. Na primeira temporada, marcou oito gols e deu quatro assistências em 43 partidas, desempenho abaixo das expectativas. A Roma já demonstrou interesse em contratar o atacante argentino.

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Liam Delap, contratado do Ipswich Town por aproximadamente 30 milhões de libras, também não conseguiu se firmar. O atacante encerrou a temporada com dois gols e quatro assistências em 41 jogos.

Liam Delap em treino do Chelsea (Foto: Divulgação / Chelsea)

Na defesa, Benoit Badiashile participou de apenas 16 partidas na última temporada, enquanto Axel Disasi perdeu espaço e terminou emprestado ao West Ham durante a segunda metade da campanha.

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Já o goleiro Filip Jorgensen, contratado em 2024 em um vínculo de sete temporadas, disputou apenas 12 partidas e também está liberado para negociar sua saída.

Jorgensen lamenta gol sofrido pelo Chelsea, enquanto Dembélé celebra pelo PSG, na Champions League (Foto: Alain Jocard/AFP)

Chelsea segue ativo no mercado

Enquanto define as saídas, o Chelsea continua reforçando o elenco para a temporada. O clube já anunciou as contratações de Geovany Quenda, Emmanuel Emegha e Marco Palestra, todos já integrados aos treinamentos de pré-temporada.

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Os jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026 devem se reapresentar nos próximos dias para iniciar os trabalhos sob o comando de Xabi Alonso.

Jogadores do Chelsea em treino de pré-temporada (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

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