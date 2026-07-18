Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do Mundo Os caminhos cruzados da Fúria em busca de repetir o feito da África do Sul

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 se aproxima, e a torcida espanhola ganhou um forte motivo estatístico e histórico para acreditar no título. Quem analisa friamente a trajetória da seleção comandada por Luis de la Fuente até a finalíssima de domingo enxerga um espelho nítido do caminho percorrido pela histórica geração de 2010, que garantiu a única estrela no peito da Fúria na África do Sul.

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Assim como em 2010 após erguer a Euro de 2008, a Espanha chegou ao Mundial de 2026 com o peso da taça europeia na bagagem (Foto: Javier Soriano / AFP)

Além do desempenho em campo, o cenário de bastidores traz uma coincidência pesada: assim como a atual geração de 2026, a equipe de 2010 também chegou a Copa do Mundo respaldada pelo título recente da Eurocopa (conquistada em 2008). Ambas as seleções iniciaram suas trajetórias na Copa carregando o status de donas da Europa.

O tropeço de início como combustível

A maior e mais marcante semelhança entre as duas campanhas após os títulos europeus reside justamente no pontapé inicial do torneio. Em 2010, a badalada Espanha estreou com uma derrota surpreendente por 1 a 0 diante da Suíça, resultado que colocou dúvidas sobre o elenco dirigido por Vicente del Bosque.

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Vicente del Bosque foi técnico da Espanha no título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Lluis Gene/ AFP)

Em 2026, o enredo não foi muito diferente: a estreia reservou um tropeço inesperado no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde. Em ambos os casos, as pancadas iniciais serviram de combustível para o time reencontrar o equilíbrio e arrancar rumo às vitórias na fase de grupos.

Crescimento consistente no mata-mata

Outro paralelo notável está no pragmatismo e no amadurecimento tático durante a fase de eliminação direta. Se em 2010 a equipe espanhola empilhou vitórias cirúrgicas por 1 a 0 nas oitavas, quartas e semifinal, a trajetória de 2026 repetiu o padrão de solidez.

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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O ataque fulminante da fase de grupos deu espaço a um sistema defensivo intransponível nos momentos de maior pressão, superando potências em confrontos equilibrados para carimbar o passaporte rumo ao MetLife Stadium.

Duas gerações unidas pelo estilo

Embora os nomes de Iniesta, Xavi e Puyol pertençam ao panteão histórico, o time atual mostra a mesma essência de controle de jogo. A liderança de Rodri dita o ritmo de forma semelhante ao que Busquets fazia no passado, enquanto a criatividade pelos lados do campo com Lamine Yamal mantém a Fúria como uma equipe temida e dominante territorialmente.

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Rodri dita o ritmo da nova geração espanhola com a mesma precisão de Busquets e Xavi no passado (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Se a história realmente se repete no futebol, os caminhos cruzados de duas seleções campeãs da Eurocopa indicam que a Espanha está pronta para erguer a taça mais uma vez.

Assim como em 2010 após erguer a Euro de 2008, a Espanha chegou ao Mundial de 2026 com o peso da taça europeia na bagagem (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images / AFP)

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