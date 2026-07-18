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Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do Mundo

Os caminhos cruzados da Fúria em busca de repetir o feito da África do Sul

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 05:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 se aproxima, e a torcida espanhola ganhou um forte motivo estatístico e histórico para acreditar no título. Quem analisa friamente a trajetória da seleção comandada por Luis de la Fuente até a finalíssima de domingo enxerga um espelho nítido do caminho percorrido pela histórica geração de 2010, que garantiu a única estrela no peito da Fúria na África do Sul.

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    Espanha - Eurocopa
    Assim como em 2010 após erguer a Euro de 2008, a Espanha chegou ao Mundial de 2026 com o peso da taça europeia na bagagem (Foto: Javier Soriano / AFP)

    Além do desempenho em campo, o cenário de bastidores traz uma coincidência pesada: assim como a atual geração de 2026, a equipe de 2010 também chegou a Copa do Mundo respaldada pelo título recente da Eurocopa (conquistada em 2008). Ambas as seleções iniciaram suas trajetórias na Copa carregando o status de donas da Europa.

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    • O tropeço de início como combustível

    A maior e mais marcante semelhança entre as duas campanhas após os títulos europeus reside justamente no pontapé inicial do torneio. Em 2010, a badalada Espanha estreou com uma derrota surpreendente por 1 a 0 diante da Suíça, resultado que colocou dúvidas sobre o elenco dirigido por Vicente del Bosque.

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    Vicente del Bosque foi técnico da Espanha no título da Copa do Mundo de 2010
    Vicente del Bosque foi técnico da Espanha no título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Lluis Gene/ AFP)

    Em 2026, o enredo não foi muito diferente: a estreia reservou um tropeço inesperado no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde. Em ambos os casos, as pancadas iniciais serviram de combustível para o time reencontrar o equilíbrio e arrancar rumo às vitórias na fase de grupos.

    Crescimento consistente no mata-mata

    Outro paralelo notável está no pragmatismo e no amadurecimento tático durante a fase de eliminação direta. Se em 2010 a equipe espanhola empilhou vitórias cirúrgicas por 1 a 0 nas oitavas, quartas e semifinal, a trajetória de 2026 repetiu o padrão de solidez.

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    Luis de la Fuente não promoveu mudanças na Espanha
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    O ataque fulminante da fase de grupos deu espaço a um sistema defensivo intransponível nos momentos de maior pressão, superando potências em confrontos equilibrados para carimbar o passaporte rumo ao MetLife Stadium.

    Duas gerações unidas pelo estilo

    Embora os nomes de Iniesta, Xavi e Puyol pertençam ao panteão histórico, o time atual mostra a mesma essência de controle de jogo. A liderança de Rodri dita o ritmo de forma semelhante ao que Busquets fazia no passado, enquanto a criatividade pelos lados do campo com Lamine Yamal mantém a Fúria como uma equipe temida e dominante territorialmente.

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    Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo
    Rodri dita o ritmo da nova geração espanhola com a mesma precisão de Busquets e Xavi no passado (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Se a história realmente se repete no futebol, os caminhos cruzados de duas seleções campeãs da Eurocopa indicam que a Espanha está pronta para erguer a taça mais uma vez.

    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
    Assim como em 2010 após erguer a Euro de 2008, a Espanha chegou ao Mundial de 2026 com o peso da taça europeia na bagagem (Foto: Charlotte Wilson / Getty Images / AFP)

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