França x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo
França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos), para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A França impressiona pela força ofensiva apresentada desde a estreia na Copa. Os comandados de Didier Deschamps encerraram a primeira fase com dez gols marcados, desempenho que remete imediatamente à geração de Raymond Kopa e Just Fontaine na Copa da Suécia, em 1958. Naquela edição, os franceses balançaram as redes onze vezes nos três primeiros jogos. O grupo atual aparece logo atrás, com dez gols, melhor início ofensivo do país em um grande torneio desde então.
Com quatro gols de Mbappé e quatro gols de Dembelé, a equipe derrotou Senegal na estreia, goleou o Iraque e encerrou a campanha vencendo a Noruega por 4 a 1. O resultado confirmou o primeiro lugar do Grupo I.
Já a Suécia terminou a fase de grupos com sete gols marcados, mas também sofreu sete gols, uma média alta que expõe a vulnerabilidade da equipe quando pressionada por rivais mais técnicos. Para a França, esse é o ponto mais claro a ser explorado.
A estreia sueca criou uma impressão forte, em que goleou a Tunísia por 5 a 1 e começou a Copa do Mundo com margem confortável no saldo de gols. Contra a Holanda, a Suécia foi derrotada por 5 a 1 e viu a vantagem construída na estreia praticamente desaparecer. Na última rodada, a Suécia empatou com o Japão por 1 a 1, o que manteve a equipe viva no torneio. A classificação veio pelo novo formato da Copa, que leva ao mata-mata os oito melhores terceiros colocados da competição.
Tudo sobre França x Suécia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Suécia
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 18h (de Brasília).
📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey, Estados Unidos).
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Danny Makkelie (NED)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED)
🖥️ VAR: ainda não definido.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
🟡 Suécia
Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak.
Técnico: Graham Potter.
França x Suécia
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