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Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 19:00
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Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Costa do Marfim e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    Ficha do jogo

    Costa do Marfim escudo onde assistir
    CIV
    Noruega escudo
    NOR
    Copa do Mundo
    16-avos de final
    Data e Hora
    terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    Local
    AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)
    Árbitro
    Jesus Valenzuela (VEN)
    Assistentes
    Jorge Urriego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
    Var
    ainda não definido
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Costa do Marfim conquistou uma classificação histórica e inédita para o mata-mata da Copa. Nas participações de 2006, 2010 e 2014, os marfinenses levaram a campo elencos recheados de estrelas globais e jogadores badalados, como os ídolos Didier Drogba e Yaya Touré. Mesmo com tanto talento individual em eras passadas, a equipe sempre esbarrava em detalhes e acabava eliminada precocemente na primeira fase.

    A trajetória dos Elefantes na fase de grupos de 2026 foi marcada por solidez e maturidade tática. A Costa do Marfim construiu sua classificação com duas vitórias imponentes na chave: bateu o Equador na estreia e confirmou o favoritismo diante de Curaçao na rodada decisiva, somando 6 pontos na tabela. O único tropeço da equipe foi diante da poderosa Alemanha, em um jogo que também provou o nível competitivo dos africanos: chegou a liderar o placar, mas sofreu a virada nos minutos finais da partida.

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    Já a Noruega volta ao mata-mata da Copa desde 1998. A seleção venceu as duas primeiras partidas, contra Iraque e Senegal, com quatro gols do craque Erling Braut Haaland. Porém, levou o time reserva a campo contra a França e perdeu por 4 a 1, ficando com a segunda colocação do grupo.

    Tudo sobre Costa do Marfim x Noruega (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Costa do Marfim 🆚 Noruega
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA).
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
    🚩 Assistentes: Jorge Urriego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
    🖥️ VAR: ainda não definido.

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟢 Costa do Marfim
    Fofana; Doue, Kossounou, O Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe.
    Técnico: Emerse Faé.

    🔴 Noruega
    Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa.
    Técnico: Ståle Solbakken.

    Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Costa do Marfim x Noruega
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