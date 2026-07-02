Espanha x Áustria: como chegam as seleções para a decisão na Copa?
Equipes jogam em Los Angeles por vaga nas oitavas de final do Mundial
Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em roteiros bem diferentes na fase de grupos, as seleções chegam para um grande confronto, com favoritismo do lado da "La Roja".
A Espanha chega às oitavas em excelente momento e com confiança elevada. Depois de tropeçar na estreia com um empate sem gols contra Cabo Verde, o ataque deslanchou, impulsionado principalmente pelo talento de Lamine Yamal, autor de um gol e de uma assistência na vitória por 4 a 0 diante da Arábia Saudita.
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Em seguida, o time comandado por Luis de la Fuente assegurou a ponta do Grupo H ao superar o Uruguai por 1 a 0 em partida muito equilibrada, o que garantiu sua classificação para o duelo em Los Angeles na segunda fase.
Por outro lado, a caminhada da Áustria até a etapa decisiva da Copa do Mundo foi de altos e baixos. A seleção começou com um triunfo de 3 a 1 sobre a Jordânia, no Grupo J, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Argentina de Lionel Messi, quando começou a levantar dúvidas.
Isso a levou a uma última rodada tensa contra a Argélia, na qual o gol de empate de Saša Kalajdžić nos minutos finais, após levar a virada, definiu o 3 a 3 e selou o encontro com a atual campeã da Europa. Quem vencer, terá pela frente Portugal ou Croácia, no Estádio de Dallas, na próxima segunda-feira (6).
Espanha x Áustria: veja histórico
As duas seleções se cruzaram em uma Copa do Mundo pela última vez em 1978, na Argentina, quando a Áustria superou por 2 a 1 na partida de abertura da chave, em Buenos Aires. Após Walter Schachner colocar os austríacos em vantagem e Dani deixar tudo igual ainda na primeira etapa, o duelo foi definido aos 30 minutos do segundo tempo, quando o goleador Hans Krankl pegou o rebote dentro da área e anotou o tento que garantiu o triunfo da Áustria.
Desta vez, o cenário é outro. O favoritismo está todo do lado da brilhante geração espanhola, campeã da Euro em 2024 e cercada de expectativas para o Mundial deste ano. Luis de la Fuente, no entanto, sabe que terá pela frente uma Áustria organizada e capaz de frustrar os planos da "La Roja".
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