Copa do Mundo: Inglaterra reencontra palco da 'Mão de Deus' após 40 anos
Seleção inglesa reencontra palco do confronto contra a Argentina em 1986, marcado pelos gols "La Mano de Dios" e "Gol do Século", de Diego Maradona
A Inglaterra voltará a disputar uma partida no Estadio Azteca exatamente 40 anos após um dos confrontos mais marcantes da história das Copas do Mundo. No próximo domingo (5), os ingleses enfrentam o México, pelas oitavas de final do Mundial, no mesmo estádio que recebeu a derrota por 2 a 1 para a Argentina nas quartas de final do Mundial de 1986. O vencedor do duelo terá pela frente, nas quartas de final, quem avançar do confronto entre Brasil e Noruega.
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Um jogo que entrou para a história
O reencontro com o Azteca remete imediatamente à partida disputada em 22 de junho de 1986, considerada uma das mais emblemáticas da história do futebol. Naquele dia, Argentina e Inglaterra decidiram uma vaga nas semifinais em um duelo cercado de rivalidade política e esportiva, apenas quatro anos após a Guerra das Malvinas, conflito travado entre os dois países em 1982. O clima de tensão extrapolou o campo, com reforço no esquema de segurança e registros de confrontos entre torcedores argentinos e ingleses antes do início da partida.
A rivalidade também carregava um componente esportivo. Desde a Copa do Mundo de 1966, quando protagonizaram um confronto cercado por polêmicas, argentinos e ingleses alimentavam uma relação de forte antagonismo. Em 1986, o contexto político fez com que o duelo ganhasse ainda mais significado para jogadores, dirigentes e torcedores dos dois lados.
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Os dois gols mais famosos das Copas
Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, Diego Maradona escreveu um dos capítulos mais famosos da história do futebol em apenas quatro minutos. Aos seis da etapa final, abriu o placar ao tocar na bola com a mão na disputa com o goleiro Peter Shilton. O árbitro validou o lance, que ficaria eternizado como o gol da "La Mano de Dios", uma das maiores polêmicas da história das Copas do Mundo.
Pouco depois, o camisa 10 argentino protagonizou uma jogada ainda mais memorável. Recebeu a bola no campo de defesa, arrancou em velocidade, driblou praticamente toda a defesa inglesa e marcou aquele que passou a ser conhecido mundialmente como o "Gol do Século". A Inglaterra ainda diminuiu com Gary Lineker, artilheiro daquela Copa, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 e a eliminação nas quartas de final.
Novo capítulo no Azteca
Quatro décadas depois, a Inglaterra retorna ao estádio em circunstâncias completamente diferentes, mas novamente em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega embalada após a vitória de virada sobre a RD Congo, na segunda fase, e agora enfrenta o México em busca de uma vaga nas quartas de final.
O duelo não será fácil, já que a seleção mexicana vive grande momento, empurrada por sua torcida. Na segunda fase, "La Tricolor" derrotou o Equador por 2 a 0 em uma atuação dominante. Além disso, o México é a única equipe que ainda não sofreu gols e que tem 100% de aproveitamento nesta edição da Copa do Mundo.
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