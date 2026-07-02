Campeão da Copa do Mundo com a França, Henry se rende a Olise: 'É um monstro' Craque francês lidera o Mundial em assistências

A grande atuação de Michael Olise na vitória da França sobre a Suécia, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo, repercutiu entre nomes históricos dos Bleus. Um deles foi Thierry Henry, que elogiou o meia após a classificação francesa.

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Olise deu duas assistências na partida e foi um dos principais responsáveis pelo funcionamento ofensivo da seleção comandada por Didier Deschamps. Em participação na emissora americana "Fox Sports", Henry destacou a inteligência do jogador e a capacidade de enxergar o jogo antes dos demais.

— Ele é um monstro. Vê as coisas muito rápido e de uma forma diferente dos outros. Jogadores com tanta qualidade técnica, às vezes, esquecem os esforços defensivos. Ele, não — afirmou Henry.

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A admiração de Henry por Olise vem de perto. O ex-atacante comandou o jogador na seleção francesa sub-23 durante os Jogos Olímpicos de 2024, quando a França chegou à final e acabou derrotada pela Espanha por 3 a 5, na prorrogação. Henry contou que o nível apresentado por Olise nos treinos já chamava atenção da comissão técnica.

— Tive o privilégio de treiná-lo. Nos treinamentos, eu tentava me segurar para não falar "uau", porque, como treinador, isso não se faz. Eu olhava para os meus auxiliares e perguntava: "Vocês viram isso?". Ele está em outro planeta — disse.

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Mesmo reconhecendo o peso decisivo de Kylian Mbappé, Henry colocou Olise em um patamar especial dentro da seleção francesa. Para o ex-atacante, o camisa 10 segue como o nome mais decisivo, mas o meia é quem tem papel mais importante no equilíbrio coletivo da equipe.

Olise decisivo na França

Contra a Suécia, Olise participou diretamente dos gols de Mbappé e Barcola, além de ser peça constante na criação das jogadas da França. Com a vitória por 3 a 0, os Bleus no mata-mata e agora enfrentam o Paraguai na próxima fase da Copa do Mundo.

Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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