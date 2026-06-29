João Fonseca estreia em Wimbledon; horário e onde assistir Brasileiro enfrenta o espanhol Roberto Bautista na primeira rodada

Nesta segunda-feira (29), João Fonseca faz sua estreia no tradicional torneio de Wimbledon. O brasileiro, que entrou como cabeça de chave no terceiro Grand Slam da temporada, enfrenta o espanhol Roberto Bautista não antes das 11h (de Brasília), na quadra 18 do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres. O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️João Fonseca prevê estreia complicada em Wimbledon

➡️Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias

Será apenas o segundo torneio disputado por Fonseca na temporada de grama. O brasileiro começou a gira na superfície pelo ATP 500 de Halle, de onde saiu com o vice-campeonato da chave de duplas e uma eliminação da estreia de simples. João havia programado disputar o ATP 250 de Eastbourne, mas sentiu um desconforto no ombro e preferiu se poupar para Wimbledon.

Rival de João Fonseca na estreia, o veterano Roberto Bautista-Agut tem um forte histórico na grama. O espanhol de 38 anos, semifinalista de Wimbledon em 2019, soma no currículo 55 vitórias em 83 jogos na superfície. Por isso, o brasileiro espera um confronto difícil na primeira rodada.

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— Primeira rodada difícil, com certeza, contra um adversário experiente, já teve semifinal aqui, semi de Queens ano passado (também na grama, em Londres), joga bem nessa superfície. Estou me sentindo bem em quadra, fazendo bons treinamentos. Então é aproveitar, jogar um bom tênis, ponto a ponto, e vamos com tudo - projetou o brasileiro.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca x Roberto Bautista

Wimbledon - 1ª rodada

📆 Data e horário: 29 de junho, segunda-feira, não antes das 11h (de Brasília)

📍Local: Quadra 18 do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, na Inglaterra

📺Onde assistir: ESPN e Disney+

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