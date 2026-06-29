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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29/6)

Seleção Brasileira x Japão será o grande destaque, além de Holanda x Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:00
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Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta segunda-feira (29), com três confrontos que movimentam a fase eliminatória. O principal destaque é o duelo entre Brasil e Japão, enquanto Alemanha e Holanda também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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    Depois da abertura do mata-mata no domingo, a programação ganha força com três partidas distribuídas ao longo do dia. Além da Seleção Brasileira, Alemanha e Holanda iniciam suas campanhas na fase eliminatória, em confrontos que definem mais classificados às oitavas de final.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (29), com horários e onde assistir ao vivo:

    14h – Brasil x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    17h30 – Alemanha x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    22h – Holanda x Marrocos – CazéTV

    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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