Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (29/6)
Seleção Brasileira x Japão será o grande destaque, além de Holanda x Marrocos
A Copa do Mundo dá sequência aos 16-avos de final nesta segunda-feira (29), com três confrontos que movimentam a fase eliminatória. O principal destaque é o duelo entre Brasil e Japão, enquanto Alemanha e Holanda também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.
África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo
Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo
Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Depois da abertura do mata-mata no domingo, a programação ganha força com três partidas distribuídas ao longo do dia. Além da Seleção Brasileira, Alemanha e Holanda iniciam suas campanhas na fase eliminatória, em confrontos que definem mais classificados às oitavas de final.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta segunda-feira (29), com horários e onde assistir ao vivo:
14h – Brasil x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
17h30 – Alemanha x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
22h – Holanda x Marrocos – CazéTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.