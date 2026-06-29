Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (29/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (29) será marcada por três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo. O principal destaque do dia é o duelo entre Brasil e Japão, enquanto Alemanha, Paraguai, Holanda e Marrocos também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 29 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
14h – Brasil x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
17h30 – Alemanha x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
22h – Holanda x Marrocos – CazéTV
➡️ Clique para assistir no SporTV
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