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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (29/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 06:00
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Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

A segunda-feira (29) será marcada por três confrontos dos 16-avos de final da Copa do Mundo. O principal destaque do dia é o duelo entre Brasil e Japão, enquanto Alemanha, Paraguai, Holanda e Marrocos também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 29 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    14h – Brasil x Japão – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    17h30 – Alemanha x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    22h – Holanda x Marrocos – CazéTV

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    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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