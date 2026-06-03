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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (03/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
06:00
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Esposito comemora gol marcado pela Itália sobre a Moldávia
imagem cameraEsposito comemora gol marcado pela Itália sobre a Moldávia (Foto: Daniel Mihailescu/AFP)
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Nesta quarta-feira (3), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Holanda x Argélia, Dinamarca x RD Congo, Polônia x Nigéria, Luxemburgo x Itália e Coreia do Sul x El Salvador. O dia também conta com a final da Copa Sul-Sudeste entre Avaí x Chapecoense.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 3 de junho de 2026):

Amistosos Internacionais

14h – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+
15h – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+
15h – Albânia x Israel – Disney+
15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+
15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv
15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+
21h45 – Panamá x República Dominicana – Disney+
22h – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv

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Tonali comemora gol da Itália sobre a Irlanda do Norte
Tonali comemora gol da Itália sobre a Irlanda do Norte (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Sudeste (Final)

20h – Avaí x Chapecoense – Xsports e SportyNet

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