Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (03/06/2026)
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Nesta quarta-feira (3), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Holanda x Argélia, Dinamarca x RD Congo, Polônia x Nigéria, Luxemburgo x Itália e Coreia do Sul x El Salvador. O dia também conta com a final da Copa Sul-Sudeste entre Avaí x Chapecoense.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 3 de junho de 2026):
Amistosos Internacionais
14h – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+
15h – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+
15h – Albânia x Israel – Disney+
15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+
15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv
15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+
21h45 – Panamá x República Dominicana – Disney+
22h – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa Sul-Sudeste (Final)
20h – Avaí x Chapecoense – Xsports e SportyNet
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