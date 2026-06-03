Nesta quarta-feira (3), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Holanda x Argélia, Dinamarca x RD Congo, Polônia x Nigéria, Luxemburgo x Itália e Coreia do Sul x El Salvador. O dia também conta com a final da Copa Sul-Sudeste entre Avaí x Chapecoense.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 3 de junho de 2026):

Amistosos Internacionais

14h – Gibraltar x Ilhas Virgens Britânicas – Disney+

15h – Dinamarca x RD Congo – ESPN 4 e Disney+

15h – Albânia x Israel – Disney+

15h45 – Holanda x Argélia – ESPN e Disney+

15h45 – Polônia x Nigéria – Sportv

15h45 – Luxemburgo x Itália – Disney+

21h45 – Panamá x República Dominicana – Disney+

22h – Coreia do Sul x El Salvador – Sportv

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Tonali comemora gol da Itália sobre a Irlanda do Norte (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Sudeste (Final)

20h – Avaí x Chapecoense – Xsports e SportyNet

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