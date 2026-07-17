Ex-presidente da Fifa faz críticas à entidade durante a Copa: 'Para onde vamos?'
Joseph Blatter usou as redes sociais para se manifestar contra medidas adotadas pela Fifa durante o torneio de 2026 e também na grande final
O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, fez duras críticas à entidade em relação a algumas medidas adotadas nesta edição da Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Além da pausa para a hidratação, ele também reprovou o show que haverá no intervalo da final Mundial de 30 minutos, comparando com a cerimônia ao Super Bowl, decisão da NFL. Espanha e Argentina disputam o título no domingo (19).
Tempestade impede viagem da Argentina e atrasa preparação para a final da Copa do Mundo
Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina
Árbitro se emociona ao saber que apitará final da Copa do Mundo; veja
➡️ CBF quer clubes na construção do regulamento do Brasileirão 2027
— A pausa para a hidratação foi só o começo. No domingo, a final da Copa do Mundo vai ver o ponto alto do torneio - o maior intervalo da história do futebol. A final da Copa do Mundo como uma cópia do Super Bowl. Para onde estamos indo, Fifa? — escreveu Blatter.
Normalmente, o intervalo é de 15 minutos, mas desta vez o evento contará com apresentações de artistas como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS e Coldplay.
As críticas não pararam por aí. O ex-mandatário da Fifa também foi contra a decisão de reverter a suspensão do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos, após interferência do presidente estadunidense Donald Trump. O atleta, expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus, foi liberado para jogar a partida seguinte, contra a Bélgica.
— Cartões vermelhos não são revertidos por ligações políticas. Eles são revertidos por regras, evidências e órgãos independentes. Se um presidente dos EUA intervém com o Presidente da Fifa — e um jogador é subitamente absolvido antes de uma partida eliminatória da Copa do Mundo —, a questão é inevitável: Para onde estamos indo, Fifa? O futebol nunca deve se tornar um playground para o poder político — afirmou.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Blatter também comentou o fato de o árbitro somali Omar Artan ter sido barrado pelo governo estadunidense e ficou fora da Copa do Mundo.
— Um país anfitrião da Copa do Mundo da Fifa deve garantir dois princípios fundamentais: a segurança do país — e a entrada irrestrita de todas as equipes, árbitros e juízes qualificados. O caso do árbitro Omar Artan, da Somália, vai contra uma dessas obrigações. A Fifa nunca deve comprometer a universalidade do futebol — finalizou.
Blatter foi o presidente da Fifa entre 1998 e 2015, quando entregou o cargo em meio à uma investigação sobre corrupção e foi sucedido por Gianni Infantino, atual mandatário da entidade que dirige o futebol.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Técnico da Espanha liga sinal de alerta para final contra a ArgentinaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Argentinos esgotam voos para os Estados Unidos após vaga na final da CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Tempestade impede viagem da Argentina e atrasa preparação para a final da Copa do MundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Postura de Messi durante treino antes de final da Copa viraliza; confiraHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela ArgentinaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Guardiola não torce pela Espanha em decisão contra a ArgentinaHá 2 horas
Mais LANCE!