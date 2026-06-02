Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações

O Atlético encerrou a primeira metade da temporada e entrou na pausa para a Copa do Mundo com 37 partidas disputadas. Nesse período, o clube mineiro utilizou 34 jogadores diferentes nas quatro competições que disputou em 2026.

O Atlético encerrou a primeira metade da temporada e entrou na pausa para a Copa do Mundo com 37 partidas disputadas. Nesse período, o clube mineiro utilizou 34 jogadores diferentes nas quatro competições que disputou em 2026.

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Ao longo do semestre, o Galo esteve em campo pelo Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Sob o comando de Jorge Sampaoli no início da temporada e, posteriormente, de Eduardo Domínguez, a equipe rodou bastante o elenco, utilizando mais de três times completos diferentes durante o ano.

A competição com o maior número de atletas utilizados foi o Campeonato Mineiro. Ainda sob o comando de Sampaoli, o Atlético aproveitou as primeiras rodadas para dar oportunidades a jogadores das categorias de base e atletas menos utilizados do elenco principal. Ao todo, 32 jogadores entraram em campo na campanha do Estadual.

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Na sequência aparece a Copa Sul-Americana, torneio em que 28 atletas foram utilizados. Assim como no Mineiro, o Galo promoveu uma maior rotação do elenco principalmente nas partidas iniciais da fase de grupos.

Já no Campeonato Brasileiro, a utilização foi mais concentrada nos jogadores considerados titulares ou que fazem parte da base principal da equipe. Até a pausa para o Mundial, 26 atletas participaram da competição.

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O torneio com menor número de jogadores utilizados foi a Copa do Brasil. Como a equipe entrou em campo em apenas uma fase e duas partidas, e enfrentou o confronto eliminatório de maior peso, apenas 24 jogadores foram acionados.

Jogadores mais utilizados no Atlético

Entre os jogadores mais utilizados pelo Atlético no primeiro semestre, o destaque fica para Everson. Um dos atletas mais regulares da equipe na temporada, o goleiro esteve presente em 36 dos 37 jogos disputados pelo Galo, ficando de fora de apenas uma partida.

Na sequência aparecem os jogadores de linha mais utilizados do elenco. Renan Lodi, Cuello e Alan Franco dividem a liderança entre os atletas de linha, com 31 partidas disputadas cada um ao longo da temporada.

Confira o ranking dos jogadores mais utilizados pelo Atlético na primeira metade da temporada:

1° - Éverson – 36 jogos – 3.270 minutos 2° - Renan Lodi – 31 jogos – 2.676 minutos 3° - Alan Franco – 31 jogos – 2.575 minutos 4° - Tomás Cuello – 31 jogos – 2.030 minutos 5° - Ruan Tressoldi – 29 jogos – 2.543 minutos 6° - Bernard – 29 jogos – 1.456 minutos 7° - Reinier – 28 jogos – 1.397 minutos 8° - Victor Hugo – 27 jogos – 1.975 minutos 9° - Dudu – 27 jogos – 1.156 minutos 10° - Mateo Cassierra – 25 jogos – 1.287 minutos

Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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