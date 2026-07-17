Vencedores da Copa do Mundo vão receber anéis exclusivos; veja detalhes Serão confeccionados 2026 aneis, sendo 30 destinados à seleção campeã, enquanto 1996 serão comercializados para torcedores de todo o mundo

Espanha e Argentina vão disputar a grande final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsey. Além do troféu e das medalhas como de costume, nesta edição, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, os campeões também receberão da Fifa anéis comemorativos exclusivos.

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A ideia da peça é inspirada na tradição dos esportes dos Estados Unidos, onde entregam a joia aos campeões de toda temporada. A Fifa informou que serão confeccionados 2026 unidades exclusivas.

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Serão distribuídos 30 anéis a seleção campeã e outros 1996 modelos serão comercializados para torcedores de todo o mundo como produtos oficialmente licenciados, ainda sem valor divulgado pela entidade.

Logo após a final, o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão anéis provisórios para marcar a conquista desta edição. Cada peça destinada à seleção vencedora será numerada individualmente, confeccionada sob medida e acompanhada de um certificado de autenticidade.

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Um lado do anel exibe o troféu da Copa do Mundo, enquanto o outro será personalizado de acordo com a identidade da seleção campeã.

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Anel de campeão da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ Fifa)

Os anéis mais conhecidos do esporte dos Estados Unidos são do Super Bowl, da NFL (futebol americano), da NBA (basquete), da World Series, da MLB (beisebol) e o da Stanley Cup, da NHL (hóquei no gelo).

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