Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
14:00
Holanda x Argélia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
imagem cameraHolanda x Argélia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
Holanda e Argélia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A Holanda vai para o Mundial com a intenção de chegar longe em busca do primeiro título após três vices na história. A equipe comandada por Ronald Koeman tem destaques como o zagueiro Virgil van Dijk, o volante Gravenberch e o atacante Cody Gakpo, todos do Liverpool, além de Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. O técnico deve mandar a campo um esboço do time titular que usará na Copa do Mundo, com Memphis como principal estrela.

Ficha do jogo

Escudo Holanda
HOL
Argélia escudo onde assistir
ARG
Amistoso Internacional
Data e Hora
 terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Cardiff City Stadium, em Cardiff (PAI)
Árbitro
Onde assistir

A Argélia, por sua vez, sonha surpreender na Copa do Mundo. Os destaques são o lateral-esquerdo Aït-Nouri, do Manchester City, e o ponta Riyad Mahrez, atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita. O técnico Vladimir Petkovic deve ir com força máxima a campo, apostando na experiência de nomes como Bennacer, Bentaleb e Bounedjah para construir um bom resultado em Roterdã.

Tudo sobre Holanda x Argélia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda 🆚 Argélia
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e de Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey.

🟢⚪ Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
Mandrea; Atal, Touba, Mandi e Aït-Nouri; Bennacer, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Bounedjah e Amoura.

