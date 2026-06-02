Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa
Holanda e Argélia se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
A Holanda vai para o Mundial com a intenção de chegar longe em busca do primeiro título após três vices na história. A equipe comandada por Ronald Koeman tem destaques como o zagueiro Virgil van Dijk, o volante Gravenberch e o atacante Cody Gakpo, todos do Liverpool, além de Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. O técnico deve mandar a campo um esboço do time titular que usará na Copa do Mundo, com Memphis como principal estrela.
A Argélia, por sua vez, sonha surpreender na Copa do Mundo. Os destaques são o lateral-esquerdo Aït-Nouri, do Manchester City, e o ponta Riyad Mahrez, atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita. O técnico Vladimir Petkovic deve ir com força máxima a campo, apostando na experiência de nomes como Bennacer, Bentaleb e Bounedjah para construir um bom resultado em Roterdã.
✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 🆚 Argélia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Feyenoord Stadium, em Roterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Koopmeiners e de Jong; Gakpo, Memphis Depay e Brobbey.
🟢⚪ Argélia (Técnico: Vladimir Petkovic)
Mandrea; Atal, Touba, Mandi e Aït-Nouri; Bennacer, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Bounedjah e Amoura.
