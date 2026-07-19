Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)
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O domingo (19) terá um único compromisso, mas o mais importante do futebol mundial. Espanha e Argentina disputam a grande final da Copa do Mundo de 2026 em busca do título, encerrando a competição com um duelo entre duas das melhores seleções do torneio.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de julho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Espanha x Argentina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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