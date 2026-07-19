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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 06:00
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Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026
Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026 (Fotos: Thomas Coex e Paul Ellis/AFP)

O domingo (19) terá um único compromisso, mas o mais importante do futebol mundial. Espanha e Argentina disputam a grande final da Copa do Mundo de 2026 em busca do título, encerrando a competição com um duelo entre duas das melhores seleções do torneio.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 19 de julho de 2026):

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    Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
    Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Odd Andersen e David Ramos/AFP)

    ➡️ Clique para assistir no Sportv
    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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