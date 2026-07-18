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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (18/07)

O duelo entre Inglaterra e França é o grande destaque do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 09:00
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França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar
França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar. (Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA / Odd ANDERSEN / AFP)

A Copa do Mundo chega ao penúltimo dia neste sábado (18) com a disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra, que entram em campo em busca da medalha de bronze após as eliminações nas semifinais.

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    A França tenta encerrar sua campanha no Mundial com uma vitória após a derrota para a Espanha, enquanto a Inglaterra busca dar uma resposta depois da eliminação para a Argentina. O confronto reúne ainda dois dos principais artilheiros da Copa: Kylian Mbappé e Harry Kane.

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    • Confira os jogos deste sábado (18), com horários e onde assistir ao vivo:

    18h – França x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

    Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.
    Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), pela França e Inglaterra, respectivamente, na Copa do Mundo - (Foto: MAURO PIMENTEL and Rodrigo Oropeza / AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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