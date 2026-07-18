Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (18/07)
O duelo entre Inglaterra e França é o grande destaque do dia
A Copa do Mundo chega ao penúltimo dia neste sábado (18) com a disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra, que entram em campo em busca da medalha de bronze após as eliminações nas semifinais.
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A França tenta encerrar sua campanha no Mundial com uma vitória após a derrota para a Espanha, enquanto a Inglaterra busca dar uma resposta depois da eliminação para a Argentina. O confronto reúne ainda dois dos principais artilheiros da Copa: Kylian Mbappé e Harry Kane.
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Confira os jogos deste sábado (18), com horários e onde assistir ao vivo:
18h – França x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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