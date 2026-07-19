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Quantos títulos de Copa do Mundo Espanha e Argentina têm?

Argentina e Espanha, somados, chegarão ao pentacampeonato e irão igualar a Seleção Brasileira

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 06:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Foto: Odd Andersen e Lluis Gene/AFP)

Espanha e Argentina irão decidir a final da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (19), às 16h (de Brasília), as equipes se enfrentam em um duelo que vale todo o planeta Terra. De um lado, os argentinos querem o bicampeonato consecutivo, o quarto título mundial de sua história, enquanto os espanhóis querem a segunda estrela na camiseta.

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    Campeã do mundo 1978, 1986 e 2022, a Argentina chegou na Copa do Mundo com a difícil missão de manter o título conquistado na última edição, superando a França de Mbappé, até então a atual campeã, na maior final da história dos Mundiais.

    Finalista sete vezes, a Albiceleste ficou com o vice em 1930 (primeira Copa do Mundo da história) perdendo para o Uruguai, em segundo lugar em 1990, sendo batida pela Alemanha (até então Alemanha Ocidental) e bateu na trave novamente em 2014, outra vez, contra a Alemanha.

    Uma curiosidade é que, Alemanha e Argentina é o confronto que mais vezes decidiu Copas do Mundo, com três finais até agora. Em 1986, título Argentino. 1990 e 2014, títulos alemães.

    Por outro lado, a Espanha é uma seleção invicta em finais de Copa do Mundo, já que disputou apenas uma, em 2010, quando venceu a Holanda com um gol de Iniesta.

    Iniesta - Espanha - Copa do Mundo de 2010
    Iniesta comemora o gol do título mundial da Espanha (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

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    Quem vence a Copa do Mundo de 2026?

    De acordo com o Supercomputador da Opta, que trabalha com simulações precisas, a Espanha tem 59,46% de chance de vencer a Copa do Mundo, enquanto a Argentina tem 40,54% de chance de levar a taça para Buenos Aires.

    El último Tango

    A Copa de 2026 marca a última edição da competição disputada por Lionel Messi. O argentino, que há 10 anos cogitou se aposentar da Albiceleste pelo mau desempenho, voltou atrás e decidiu seguir tentando fazer a diferença que fazia no Barcelona na Argentina.

    Em 2021, venceu a Copa América em uma final contra o Brasil, em pleno Maracanã, deixando claro que estava "mais argentino que nunca", enquanto se preparava para, posteriormente, conquistar todo o mundo no ano seguinte.

    Agora, sendo um dos artilheiros da edição, com 8 gols, e o maior artilheiro da história das copas, com 21 tentos, Lionel Messi quer conquistar o planeta uma vez mais antes de se aposentar, mas terá que passar pela bravíssima Fúria espanhola, que aniquilou seus adversários até a final, sofrendo apenas um gol durante toda a competição.

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