Balogun se pronuncia após polêmica na Copa do Mundo: 'Foi confuso' Atacante afirma que decisão da Fifa gerou repercussão, mas nega falta de foco da seleção

O atacante Folarin Balogun se tornou um dos personagens mais marcantes desta Copa do Mundo, ficando marcado não por ser o destaque dos Estados Unidos em uma excelente e surpreendente campanha na competição, mas por protagonizar, se não a maior polêmica dos últimos tempos, possivelmente uma das maiores da história do esporte.

O "perdão" concedido a Balogun por uma intervenção de Donald Trump, com o consentimento da Fifa, após o cartão vermelho sofrido pelo atleta contra a Bósnia, nos 16 avos de final da Copa do Mundo, foi um dos episódios mais marcantes do torneio e uma das decisões, considerada pela Uefa, como algo "sem precedentes, incompreensível e injustificável".

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Após a eliminação dos Estados Unidos para a Bélgica, nas oitavas de final, que contou com a presença do camisa 20 estadunidense, Balogun se pronunciou sobre a polêmica e reconheceu a "controvérsia" da decisão e disse, inclusive, que isso pode ter afetado o brio do elenco, causando certo nervosismo a mais, por parte dos norte-americanos, na partida decisiva contra a Bélgica.

— Minha reação inicial foi de alegria por estar de volta ao time, mas, refletindo melhor, sabia que isso iria gerar muita controvérsia, e quase pude sentir um certo nervosismo entre meus companheiros — disse Balogun à CBS Morning, dos Estados Unidos.

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Balogun, dos Estados Unidos, comemora o gol marcado contra a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Foto por JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES)

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Balogun recebeu a notícia ainda no ônibus da delegação dos Estados Unidos, e foi bastante celebrada entre os jogadores. A decisão da Fifa causou surpresa para os atletas, que até aquele momento não contavam com a presença do artilheiro dos Estados Unidos para a disputa das oitavas.

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— Foi confuso, já que a equipe estava treinando sem mim. Eu praticamente desempenhei um papel secundário para manter o moral elevado — admitiu Balogun.

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A derrota para a Bélgica levantou especulações de que a decisão da Fifa poderia ter abalado o ambiente interno da seleção dos Estados Unidos. Balogun, no entanto, apesar de admitir a possibilidade de um nervosismo maior gerado pela situação que o envolveu, disse que a equipe estava totalmente concentrada no jogo contra a Bélgica.

— Foi uma partida difícil contra a Bélgica, e isso pode influenciar se estávamos concentrados ou não, mas, pelo que sei, estando dentro da equipe e vendo a organização, estávamos totalmente concentrados antes da partida — concluiu o jogador dos Estados Unidos.

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Entenda o caso

Folarin Balogun foi autorizado a participar da partida contra a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo, apesar de ter sido expulso contra a Bósnia. Inicialmente, o atacante dos Estados Unidos receberia suspensão automática de um jogo, conforme prevê o regulamento da Fifa para cartões vermelhos. No entanto, a punição foi suspensa com base no artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, que permitiu a suspensão total ou parcial da execução da sanção.

Com a decisão, Balogun entrou em um período probatório de um ano. E, caso cometa infração semelhante nesse intervalo, a suspensão poderá ser reativada, além de novas punições. O caso foi comparado a uma situação envolvendo Cristiano Ronaldo, que também teve parte de uma suspensão aplicada pela Fifa suspensa em caráter probatório antes da Copa do Mundo.

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