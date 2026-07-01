Pochettino descarta favoritismo dos Estados Unidos: 'Não somos'
Estados Unidos buscam classificação às oitavas após grande fase de grupos
Com vaga garantida antecipadamente nos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção dos Estados Unidos entra em campo nesta quarta-feira (1), às 21h, para enfrentar a Bósnia no Levi's Stadium, na Califórnia. O duelo eliminatório mexe com o país, e os donos da casa contam com o apoio massivo da torcida para seguir adiante no torneio. Apesar do início avassalador no Grupo D — com direito a goleada sobre o Paraguai e triunfo contra a Austrália —, o técnico Mauricio Pochettino adotou um tom cauteloso e descartou qualquer 'salto alto'.
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Em coletiva de imprensa, o comandante argentino fez questão de tirar o peso do favoritismo dos ombros norte-americanos, usando zebras e jogos duros da segunda fase como exemplo:
— Não acho que sejamos favoritos. Nos últimos dias, vimos como tem sido difícil para todos. Todos diziam que a Alemanha era favorita contra o Paraguai, e depois viram como o Brasil jogou duro contra o Japão. Acho melhor falar de favoritos mais tarde, porque nesta Copa do Mundo há vários fatores que podem influenciar o desempenho — declarou o treinador.
Para Pochettino, o confronto diante dos europeus carrega a tensão máxima de uma decisão. Ele elogiou a postura tática do adversário e garantiu que o elenco encara o desafio com respeito absoluto:
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— Dá para ver que eles têm qualidade. São agressivos e dá para ver que são organizados. Por isso, para nós, o jogo de amanhã é a final da Copa do Mundo, e se conseguirmos nos classificar, esse jogo será outra final de Copa do Mundo — concluiu.
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Além da estratégia mental, o treinador detalhou a situação física do elenco, que lida com o desgaste e possíveis baixas para o embate decisivo. A boa notícia é o retorno do zagueiro Auston Trusty, que voltou aos treinos e deve figurar entre os relacionados. Por outro lado, o departamento médico corre contra o tempo para recuperar outras peças importantes:
— Espero que ele possa estar no banco e disponível. A situação com (Cristian) Roldán e Marc McKenzie será complicada. Temos que esperar porque as coisas podem mudar muito rapidamente em 24 horas — finalizou Mauricio Pochettino.
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