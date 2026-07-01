Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária' Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

O atacante Florian Balogun foi o responsável por abrir o placar no confronto entre Estados Unidos e Bósnia Herzegovina. As seleções se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Califórnia, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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O gol do atacante aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Em uma bola recuperada após uma saída de jogo errada da Bósnia, o atacante estadunidense teve a oportunidade de finalizar e marcar.

Ao comemorar o gol, Florian Balogun fez uma homenagem ao jogador de basquete Lebron James. Ele realizou uma tradicional comemoração ala-pivô da NBA. O fato não passou despercebido nas redes sociais e torcedores repercutiram o gesto. Veja abaixo:

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BALOGUN A FAIT LA CÉLÉBRATION LÉGENDAIRE DE LEBRON JAMES APRÈS SON BUT 🔥🇺🇸#USABIH pic.twitter.com/JogPHyhdIR — Riyadinho (@riyadinhoo_) July 2, 2026

Tradução: "Balogun fez a celebração lendária de Lebron James".

Folarin Balogun hit the LeBron silencer. LeBron James' influence knows no sport. 🤫 pic.twitter.com/mJMYkXkm2R — Tidal League (@TidalLeague) July 2, 2026

Tradução: "Folarin Balogun acertou o silenciador do LeBron. A influência de LeBron James não conhece limites esportivos."

Folarin Balogun fait la célébration de LeBron James en Coupe du Monde ! 👑pic.twitter.com/mI7PIDlmne — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Tradução: "Folarin Balogun faz a celebração de LeBron James na Copa do Mundo!".

Flo balogun does the LeBron James celebration.

-

You gotta love the crossover pic.twitter.com/489ifOPyLx — GWN (@Goalwirenews) July 2, 2026

Traadução: " Flo Balogun faz a comemoração do LeBron James. - Você tem que amar o crossover".

LeBron James showing love to Folarin Balogun after he opened the scoring for the USMNT in the Round of 32 against Bosnia and hit his 'Silencer' celebration 🇺🇸👑🦅 pic.twitter.com/PQtHyQjxvz — USMNT Only (@usmntonly) July 2, 2026

Tradução: "LeBron James mostrando amor para Folarin Balogun depois que ele abriu o placar para a USMNT na Oitavas de Final contra a Bósnia e fez sua comemoração 'Silencer".

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