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Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 22:10
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Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia
Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O atacante Florian Balogun foi o responsável por abrir o placar no confronto entre Estados Unidos e Bósnia Herzegovina. As seleções se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Califórnia, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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    O gol do atacante aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Em uma bola recuperada após uma saída de jogo errada da Bósnia, o atacante estadunidense teve a oportunidade de finalizar e marcar.

    Ao comemorar o gol, Florian Balogun fez uma homenagem ao jogador de basquete Lebron James. Ele realizou uma tradicional comemoração ala-pivô da NBA. O fato não passou despercebido nas redes sociais e torcedores repercutiram o gesto. Veja abaixo:

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    • Tradução: "Balogun fez a celebração lendária de Lebron James".

    Tradução: "Folarin Balogun acertou o silenciador do LeBron. A influência de LeBron James não conhece limites esportivos."

    Tradução: "Folarin Balogun faz a celebração de LeBron James na Copa do Mundo!".

    Traadução: " Flo Balogun faz a comemoração do LeBron James. - Você tem que amar o crossover".

    Tradução: "LeBron James mostrando amor para Folarin Balogun depois que ele abriu o placar para a USMNT na Oitavas de Final contra a Bósnia e fez sua comemoração 'Silencer".

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