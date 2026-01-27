Coritiba e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão do canal Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo CFC BRA 1ª rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba iniciou o Campeonato Paranaense com um time Sub-20 nas duas rodadas iniciais e fez quatro jogos com a equipe principal. O Coxa teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com classificação para as quartas de final diante do Cianorte.

O técnico Fernando Seabra não pode contar o a recém-contratação Keno, mas o atacante Breno Lopes fica no banco de reservas após estrear no final de semana. O comandante deve usar o time-base dos jogos diante do Maringá, Athletico e São Joseense no estadual.

O RB Bragantino está invicto na temporada, com três vitórias e dois empates em cinco jogos no Paulistão. O Massa Bruta marcou nove gols e ainda não foi vazado em 2026.

Para o jogo, o treinador Vagner Mancini não terá o meia Jhon Jhon, destaque desde o ano passado, em viagem à Europa para acertar com o Zenit, da Rússia. Gustavinho deve ser o substituto.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X RB BRAGANTINO

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Premiere (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.

RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Sant'Anna, Gustavo Marques (Pedro Henrique), Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Vinicinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha.

