Coritiba x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão
Coxa e Massa Bruta se enfrentam pela primeira rodada
Coritiba e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão do canal Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Coritiba iniciou o Campeonato Paranaense com um time Sub-20 nas duas rodadas iniciais e fez quatro jogos com a equipe principal. O Coxa teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com classificação para as quartas de final diante do Cianorte.
O técnico Fernando Seabra não pode contar o a recém-contratação Keno, mas o atacante Breno Lopes fica no banco de reservas após estrear no final de semana. O comandante deve usar o time-base dos jogos diante do Maringá, Athletico e São Joseense no estadual.
O RB Bragantino está invicto na temporada, com três vitórias e dois empates em cinco jogos no Paulistão. O Massa Bruta marcou nove gols e ainda não foi vazado em 2026.
Para o jogo, o treinador Vagner Mancini não terá o meia Jhon Jhon, destaque desde o ano passado, em viagem à Europa para acertar com o Zenit, da Rússia. Gustavinho deve ser o substituto.
➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
Confira as informações do jogo entre Coritiba e RB Bragantino pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X RB BRAGANTINO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.
RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Sant'Anna, Gustavo Marques (Pedro Henrique), Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Vinicinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha.
