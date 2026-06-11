Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (11/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A agenda do futebol desta quinta-feira (11) conta com dois jogos válidos pela Copa do Mundo de 2026. As partidas marcam o início da programação do torneio e colocam em campo seleções da Concacaf, África, Ásia e Europa em busca dos primeiros pontos na competição.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 11 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – México x África do Sul – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
23h – Coreia do Sul x República Tcheca – CazéTV
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