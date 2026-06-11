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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (11/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 06:00
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Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

A agenda do futebol desta quinta-feira (11) conta com dois jogos válidos pela Copa do Mundo de 2026. As partidas marcam o início da programação do torneio e colocam em campo seleções da Concacaf, África, Ásia e Europa em busca dos primeiros pontos na competição.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 11 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    16h – México x África do Sul – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    23h – Coreia do Sul x República Tcheca – CazéTV

    ➡️ Clique para assistir no SporTV

    Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

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