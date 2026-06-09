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Argentina x Islândia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional

Confira todas as informações do duelo válido por amistoso pré-Copa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 11:00
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Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)

Argentina e Islândia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV e da Xsports.

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    A Argentina faz seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni utiliza o amistoso para ajustar os últimos detalhes antes do início da defesa do título conquistado no Catar. Integrante do Grupo J, a Albiceleste terá pela frente Argélia, Áustria e Jordânia na primeira fase do Mundial. A expectativa também gira em torno da condição física de Lionel Messi, que se recupera de um problema muscular na coxa esquerda. Além do camisa 10, outros jogadores chegaram aos amistosos recentes com limitações físicas, o que pode levar Scaloni a promover mudanças na equipe.

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    Ficha do jogo

    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    ISL
    Amistoso Internacional
    Data e Hora
    terça-feira, 9 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    Local
    Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama (EUA)
    Árbitro
    Onde assistir
    CazéTV e Xsports

    A Islândia, por sua vez, não conseguiu vaga para a Copa do Mundo e encara o amistoso como oportunidade de medir forças contra uma das principais seleções do planeta. Os islandeses buscam encerrar uma sequência sem vitórias e tentam repetir o bom desempenho do único confronto anterior entre as equipes, disputado na Copa do Mundo de 2018, quando arrancaram um empate por 1 a 1 diante dos argentinos.

    Tudo sobre Argentina x Islândia (onde assistir, horário, escalações e local):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Islândia
    Amistoso Internacional

    📆 Data e horário: terça-feira, 9 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama (EUA)
    👁️ Onde assistir: CazéTV e Xsports

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵⚪ Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
    Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López.

    🔵🔴 Islândia (Técnico: Arnar Bergmann Gunnlaugsson)
    Valdimarsson; Sampsted, Grétarsson, Magnússon e Tómasson; Gunnarsson, Jóhannesson e Haraldsson; Thorsteinsson, Gudmundsson e Gudjohnsen.

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    Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
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